Почти в 50-ти зеленоградских домах в следующем году поставят новые лифты. Старые выработали нормативный срок эксплуатации — 25 лет.

3 микрорайон: корпус 338Б

4 микрорайон: корпуса 424, 426, 428, 433, 440, 445, 449, 450, 451

5 микрорайон: корпуса 501, 503, 504, 505, 506, 508, 510, 511, 515, 519, 520, 521

6 микрорайон: корпуса 601, 612

9 микрорайон: корпуса 909, 913

11 микрорайон: корпус 1131

12 микрорайон: корпус 1207

15 микрорайон: корпуса 1504, 1512, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1524, 1535, 1538, 1546, 1553, 1554, 1559, 1560, 1561, 1562

16 микрорайон: корпус 1605

Сейчас московский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов проводит конкурсы на выбор подрядчика для разработки проектной документации и собственно замены лифтов в этих домах. Возможно, список домов будет дополнен до конца года — прибавятся и другие адреса.

Планируется замена лифтов во всех подъездах этих корпусов. Это будут современные лифты со световым табло, поручнями, зеркалами, антивандальными кнопками, которые нельзя сжечь или вырезать, и лампочками, которые невозможно выкрутить. Цифры и надписи должны быть продублированы шрифтом Брайля (для слабовидящих).

«Новое оборудование значительно превосходит старое, например, устанавливаются лебедки с частотно-регулируемым приводом, который обеспечивает комфорт, плавность движения, точность остановки и экономию электроэнергии до 40% по сравнению с нерегулируемым главным приводом лифта», сообщает заказчик работ. По планам московских властей, в следующем году в городе не должно остаться лифтов старше 25 лет.

Точные сроки начала работ пока неизвестны — после заключения контрактов предстоит еще сделать техническую документацию и заказать изготовление лифтового оборудования, на это отводится три месяца. За три дня до начала работа в домах, где будут менять лифты, должны повесить стенды с информацией о сроках, заказчике и подрядчике работ. На саму замену оборудования, кабины и пуско-наладочные работы отводится от 40 до 55 дней в зависимости от количества этажей в доме (чем выше, тем дольше). Если в подъезде два (и более) лифта, менять их будут поочередно. В списке зеленоградских домов есть 9-ти и 12-этажки, где в подъездах один лифт.

Лифты меняют по региональной программе капитального ремонта жилых домов — то есть, за деньги жителей, ежемесячно выплачиваемых как взносы на капремонт. Представитель Фонда капитального ремонта обязан контролировать работы в каждом доме, где меняют лифты. А в приемке работ обязаны участвовать управляющая организация дома (то есть, «Жилищники»), районные депутаты, представитель жильцов-собственников (старший по подъезду или дому) и представитель департамента капитального ремонта.



Зеленоградцы могут звонить в Фонд капремонта по вопросам, связанным с заменами лифтов: 8(495)944-38-09 (добавочный 9012 или 9013).