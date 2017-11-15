Почти в 50-ти зеленоградских домах в следующем году поставят новые лифты. Старые выработали нормативный срок эксплуатации — 25 лет.
- 3 микрорайон: корпус 338Б
- 4 микрорайон: корпуса 424, 426, 428, 433, 440, 445, 449, 450, 451
- 5 микрорайон: корпуса 501, 503, 504, 505, 506, 508, 510, 511, 515, 519, 520, 521
- 6 микрорайон: корпуса 601, 612
- 9 микрорайон: корпуса 909, 913
- 11 микрорайон: корпус 1131
- 12 микрорайон: корпус 1207
- 15 микрорайон: корпуса 1504, 1512, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1524, 1535, 1538, 1546, 1553, 1554, 1559, 1560, 1561, 1562
- 16 микрорайон: корпус 1605
Сейчас московский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов проводит конкурсы на выбор подрядчика для разработки проектной документации и собственно замены лифтов в этих домах. Возможно, список домов будет дополнен до конца года — прибавятся и другие адреса.
Планируется замена лифтов во всех подъездах этих корпусов. Это будут современные лифты со световым табло, поручнями, зеркалами, антивандальными кнопками, которые нельзя сжечь или вырезать, и лампочками, которые невозможно выкрутить. Цифры и надписи должны быть продублированы шрифтом Брайля (для слабовидящих).
«Новое оборудование значительно превосходит старое, например, устанавливаются лебедки с частотно-регулируемым приводом, который обеспечивает комфорт, плавность движения, точность остановки и экономию электроэнергии до 40% по сравнению с нерегулируемым главным приводом лифта», сообщает заказчик работ. По планам московских властей, в следующем году в городе не должно остаться лифтов старше 25 лет.
Точные сроки начала работ пока неизвестны — после заключения контрактов предстоит еще сделать техническую документацию и заказать изготовление лифтового оборудования, на это отводится три месяца. За три дня до начала работа в домах, где будут менять лифты, должны повесить стенды с информацией о сроках, заказчике и подрядчике работ. На саму замену оборудования, кабины и пуско-наладочные работы отводится от 40 до 55 дней в зависимости от количества этажей в доме (чем выше, тем дольше). Если в подъезде два (и более) лифта, менять их будут поочередно. В списке зеленоградских домов есть 9-ти и 12-этажки, где в подъездах один лифт.
Лифты меняют по региональной программе капитального ремонта жилых домов — то есть, за деньги жителей, ежемесячно выплачиваемых как взносы на капремонт. Представитель Фонда капитального ремонта обязан контролировать работы в каждом доме, где меняют лифты. А в приемке работ обязаны участвовать управляющая организация дома (то есть, «Жилищники»), районные депутаты, представитель жильцов-собственников (старший по подъезду или дому) и представитель департамента капитального ремонта.
Зеленоградцы могут звонить в Фонд капремонта по вопросам, связанным с заменами лифтов: 8(495)944-38-09 (добавочный 9012 или 9013).
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Например, корп.832, узкие лифты с узкими дверьми, проём шириной 60см, двери открываются 53-55 см (можно конечно их руками раздвигать, но тогда нужно ещё пару рук, что бы коляской управляться и по правилам вынимать и держать ребёнка на руках), детская коляска обычно шириной близка к 60 см, а инвалидная шире.
А в аналогичных домах, например, корп.833, 339Б без проблем установлены модели с широкой кабиной и составной дверью которая открывается во всю ширину кабины и ширина при открытых дверях порядка 80 см.