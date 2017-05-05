В музыкальных лифтах играют ритмы босановы и другие мелодии, объявляются этажи. С первого на семнадцатый этаж лифт добирается менее чем за полминуты. Внутри есть цифровое табло, где указан не только этаж, но также дата, время и день недели. Как долго продержится вся эта красота, жильцы не знают и боятся, что скоро в лифте будет совсем не так приятно находиться: во все три подъезда корпуса 1414 может зайти любой желающий.

Другая проблема — частые поломки новых лифтов. «Прошлый раз утром из-за поломки лифта я спускался с 14 этажа и между 11 и 12 этажами перешагнул через спящего бомжа — негодует житель третьего подъезда корпуса 1414 Александр Белиовский. — В лифте нужна не музыка, а камера видеорегистратора (чтоб не писали!). Уймитесь со своей музыкой — займитесь неотложным!»

Белиовский возглавил группу жильцов, которая обратилась к мэру Москвы: «Уважаемый Сергей Семенович! Ваше базовое образование „Технологии машиностроения, металлорежущие станки и инструменты“ позволяет уверенно составить самостоятельное мнение по повсеместно устанавливаемым новым лифтам, количество выходов из строя которых превышает разумные оценки».

Жильцы корпуса 1414 пишут мэру, что новый лифт выходил из строя более трех раз за месяц, и сомневаются в его надежности — «Требуем официального заключения о надежности конструкции и мест поломки».