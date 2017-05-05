После замены старых лифтов в «новом» городе зеленоградцы разделились на два лагеря. Одни радуются осовремениванию подъездов, другие жалуются на частые поломки нового оборудования: «Зачем менять старые хорошие лифты на новые неработающие, но с музыкой?» — возмущаются в жалобах. В управе считают, что жильцы просто не умеют пользоваться новыми лифтами.
«Хороший лифт, едет нормально, у нас все в приятном шоке. Радостно за наш дом!» — поделился в сети один из жителей корпуса 1414, где новый лифт получили одними из первых.
В музыкальных лифтах играют ритмы босановы и другие мелодии, объявляются этажи. С первого на семнадцатый этаж лифт добирается менее чем за полминуты. Внутри есть цифровое табло, где указан не только этаж, но также дата, время и день недели. Как долго продержится вся эта красота, жильцы не знают и боятся, что скоро в лифте будет совсем не так приятно находиться: во все три подъезда корпуса 1414 может зайти любой желающий.
Другая проблема — частые поломки новых лифтов. «Прошлый раз утром из-за поломки лифта я спускался с 14 этажа и между 11 и 12 этажами перешагнул через спящего бомжа — негодует житель третьего подъезда корпуса 1414 Александр Белиовский. — В лифте нужна не музыка, а камера видеорегистратора (чтоб не писали!). Уймитесь со своей музыкой — займитесь неотложным!»
Белиовский возглавил группу жильцов, которая обратилась к мэру Москвы: «Уважаемый Сергей Семенович! Ваше базовое образование „Технологии машиностроения, металлорежущие станки и инструменты“ позволяет уверенно составить самостоятельное мнение по повсеместно устанавливаемым новым лифтам, количество выходов из строя которых превышает разумные оценки».
Жильцы корпуса 1414 пишут мэру, что новый лифт выходил из строя более трех раз за месяц, и сомневаются в его надежности — «Требуем официального заключения о надежности конструкции и мест поломки».
На неполадки с новыми лифтами жалуется и жительница корпуса 1412 Марина Смирнова — но уже в префектуру. По её словам, из-за частых поломок нового лифта пожилым людям и родителям с колясками трудно попасть домой, а фельдшеры не могут забрать пациента на скорой.
«В нашем доме 1412 была замена лифтов. Маленький лифт так и не включен, а вот большой (грузовой) включен, — пишет зеленоградка. — В лифт страшно входить, он весь скрипит. Двери открываются со скрипом, зато музыка играет в лифте постоянно. Новые лифты меньше размерам. Я живу в данном доме более десяти лет и раньше с лифтами не было проблем. Зачем менять хорошие лифты на новые, не работающие, но с музыкой?»
В управе Силино Zelenograd.ru прокомментировали, что лифты часто ломаются из-за неумения жильцов ими пользоваться. «В основном выходят из строя датчики дверей шахты и дверей кабины, а также поломка реверса дверей, что свидетельствует о механическом удержании дверей лифтовой кабины без использования кнопки удерживания дверей в открытом состоянии», — сообщили сотрудники управы.
Лифты в Силино, Крюково и Старом Крюково устанавливают на средства жильцов, по программе капитального ремонта. В 2017 году помимо 1412 и 1414 корпусов заменят лифты в корпусах 931, 1126, 1131-1136, 1407-1409, 1416-1420, 1422-1425, 1428-1432, 1435-1438, 1441, 1443, 1448-1451, 1454-1456, 1458, 1459, 1466, 1501, 1505-1507, 1509, 1512, 1551, 1552, 1554, 1557. Всего в Зеленограде на 2017 год заявлено 53 дома и 347 лифтов, которые служат уже более четверти века.
На проблемы с эксплуатацией новых лифтов зеленоградцы жаловались еще в прошлом году, когда заменяли оборудование тридцатилетней давности.
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