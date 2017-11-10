Речь идет о карусели с лошадками, которую привозят в Зеленоград на время проведения общегородских торгово-развлекательных фестивалей. Они проходят с перерывом в два месяца на площади Юности. Туда карусель и ставят. Префектура обещала договориться с департаментом торговли и услуг, что на следующий фестиваль вместо прежней одноэтажной карусели привезут двухэтажную и оставят её на площади Юности постоянно.

Житель Крюково спросил у зеленоградской администрации — можно ли поставить прежнюю одноэтажную карусель в новые районы? Есть место в 16 микрорайоне, напротив деревянного храма. «Дети и родители будут вам очень благодарны!» — отметил Дмитрий Т.

В ответе префектура рассказала, что фестивальное хозяйство (в том числе и карусель), которые привозят на площадь Юности, принадлежат другому ведомству. И привезут всё это к зимним увеселениям и торговле с 22 декабря туда же, на площадь Юности. То есть новым районам карусель не положена, потому что у них не проводят фестивали.

На самом деле, просьба Дмитрия не столько о карусели, сколько вообще об отсутствии в «новом» городе уличных развлечений для маленьких детей. Аттракционы, которые раньше ставили в 15 микрорайоне, а затем возле «Ашана» в Андреевке, прогнали из Зеленограда. День города и московские фестивали отмечают в «старом» городе (мероприятия районных площадок несравнимы по масштабами с центральными). В «старом» городе сосредоточены и большие торговые центры, где можно развлечься с малышами.

Властям проще казенно отписаться о невозможности использовать «фестивальные объекты», чем заняться решением проблемы досуга для малышей.