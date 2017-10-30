В воскресенье, 22 октября, ученица школы 1557 устроила публичное «наказание» сверстника, который, как она говорит, оскорбил ее маму. Всё происходящее семиклассница попросила снимать на камеру телефона. Видеозапись, выложенная во «ВКонтакте» 28 октября, в тот же день разошлась по всему интернету и добралась до телевидения.

Психолог, в свою очередь, поясняет, что такое поведение говорит, вероятно, о закомплексованности, которую девочка пытается компенсировать подобными актами, чтобы завоевать авторитет у сверстников и окружения. Zelenograd.ru стало известно, что это не первый конфликт, который семиклассница решает в драке.

Как сообщил Zelenograd.ru представитель уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича, их ведомство держит на контроле разбирательство по делу. Полиция продолжает проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.