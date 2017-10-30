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«Грёбаные соцсети»: мама школьницы, избившей сверстника, назвала причину жестокости подростков 30.10.2017 ZELENOGRAD.RU

Продолжается разбирательство по делу о жестоком избиении подростка 13-летней школьницей, которая вступилась за честь своей мамы. Теперь сама мама высказалась о причинах произошедшего.

«Я сама вот только узнала, когда меня вызвали [в полицию]. Вот эта их, как говорится, грёбаная соцсеть, где они не умеют контролировать ни мысли, ни эмоции, ничего — и в итоге воплощают это в реальную жизнь» — так прокомментировала случившееся мама школьницы телеканалу «Москва-24».

Скриншот из видео

В воскресенье, 22 октября, ученица школы 1557 устроила публичное «наказание» сверстника, который, как она говорит, оскорбил ее маму. Всё происходящее семиклассница попросила снимать на камеру телефона. Видеозапись, выложенная во «ВКонтакте» 28 октября, в тот же день разошлась по всему интернету и добралась до телевидения.

Психолог, в свою очередь, поясняет, что такое поведение говорит, вероятно, о закомплексованности, которую девочка пытается компенсировать подобными актами, чтобы завоевать авторитет у сверстников и окружения. Zelenograd.ru стало известно, что это не первый конфликт, который семиклассница решает в драке.

Как сообщил Zelenograd.ru представитель уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича, их ведомство держит на контроле разбирательство по делу. Полиция продолжает проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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Родители, которые не контролируют детей
Школа и государство, которое не занимается воспитанием
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Обсуждение
Галина Иодловская
Вчера, 17:10
Виноваты все понемногу: и соцсети, и родители (хотя при нашей жизни, очень сложно контролировать детей, когда родители вынуждены практически от зари до заката зависать на работе, чтобы прокормить семью), и государство, и школа. Очень много видеоигр, связанных с насилием. Дети по этим играм потом пытаются все воплотить в реальности. Чему уж тут удивляться. А сколько фильмов/сериалов со сценами насилия? Такое ощущение, что у нас режиссеров, сценаристов и т.д. в киноиндустрии учат в институтах снимать фильмы только на эту тему. Может хватит уже? Ведь снимали же в советские времена добрые, позитивные фильмы? Куда все это подевалось?! Такое ощущение, что все массово наелись озверина.
Екатерина Климкина
Вчера, 17:12
Легко так сняла с себя всякую ответственность... А отключить интернет и вручить кнопочный телефон без сети не пробовала?
Чем ребенок занят после школы? Куда она ходит? Чем занимается? Откуда время назначать стрелки для того, чтобы драться? Время ребенка должен заполнять родитель - отдай девочку хотя бы на танцы! Ведь рядом с домом есть Дворец творчества - выбор кружков огромный!
Ириска @@@
Вчера, 17:37
Жаль, что нет отдельной школы для таких детей из неблагополучных семей. Виноваты родители, не занимаются воспитанием, не интересуются детьми. Плохо, что законы не работают, а вот наложили бы штрафные санкции на мамашу этой уголовницы тысяч так в 500 и на остальных соучастниц. Нельзя оставлять такое безнаказанно!
Kill Digit
Вчера, 18:32
Это гос.программа одибиливания, иначе не понятно зачем в каждый класс школы Wi-Fi.
Наоборот в школе надо глушилки ставить на всю связь. То ли были времена, один компьютерный класс для проведения занятия и всё, а теперь интернет в течении дня и ночи без перерывов у каждого... И всё счастье в количестве лайков и просмотров...
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