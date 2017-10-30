Продолжается разбирательство по делу о жестоком избиении подростка 13-летней школьницей, которая вступилась за честь своей мамы. Теперь сама мама высказалась о причинах произошедшего.
«Я сама вот только узнала, когда меня вызвали [в полицию]. Вот эта их, как говорится, грёбаная соцсеть, где они не умеют контролировать ни мысли, ни эмоции, ничего — и в итоге воплощают это в реальную жизнь» — так прокомментировала случившееся мама школьницы телеканалу «Москва-24».
В воскресенье, 22 октября, ученица школы 1557 устроила публичное «наказание» сверстника, который, как она говорит, оскорбил ее маму. Всё происходящее семиклассница попросила снимать на камеру телефона. Видеозапись, выложенная во «ВКонтакте» 28 октября, в тот же день разошлась по всему интернету и добралась до телевидения.
Психолог, в свою очередь, поясняет, что такое поведение говорит, вероятно, о закомплексованности, которую девочка пытается компенсировать подобными актами, чтобы завоевать авторитет у сверстников и окружения. Zelenograd.ru стало известно, что это не первый конфликт, который семиклассница решает в драке.
Как сообщил Zelenograd.ru представитель уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича, их ведомство держит на контроле разбирательство по делу. Полиция продолжает проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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Чем ребенок занят после школы? Куда она ходит? Чем занимается? Откуда время назначать стрелки для того, чтобы драться? Время ребенка должен заполнять родитель - отдай девочку хотя бы на танцы! Ведь рядом с домом есть Дворец творчества - выбор кружков огромный!
Наоборот в школе надо глушилки ставить на всю связь. То ли были времена, один компьютерный класс для проведения занятия и всё, а теперь интернет в течении дня и ночи без перерывов у каждого... И всё счастье в количестве лайков и просмотров...