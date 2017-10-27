Лекцию проведет и ответит на вопросы главный врач ветклиники Раденис-Зеленоград Наталья Валентиновна Корнилова.
Приглашаем на лекцию владельцев собак и кошек всех пород и возрастов!
Начало лекции в 11 часов. Лекция бесплатная, необходима предварительная регистрация.
Лекция для владельцев кошек и собак «Мой питомец будет здоров и активен всю жизнь!»
Лекцию проведет и ответит на все вопросы ортопед и главный врач клиники Раденис-Солнечногорск Рачинский Денис Сергеевич.
Лекция полезна для всех владельцев собак и кошек.
Лекция бесплатная, необходима предварительная регистрация.
Начало в 12:00.
https://www.facebook.com/vetklinikaradenis/?fref=ts
https://ok.ru/group/58078932500514
Солнечногорский район, поселок Андреевка, рядом с домом 31б, здание ветеринарный центр «Раденис»
8 (495)765-89-14
- Мы отличаемся!
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+7 (495) 76-76-746
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