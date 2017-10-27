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Лекции ортопеда и стоматолога для владельцев собак и кошек в клинике «Раденис» Зеленоград — 5 ноября 27.10.2017 Ветеринарый центр «Раденис» Реклама
Лекция для владельцев собак и кошек «Болят ли у животных зубы?»

Лекцию проведет и ответит на вопросы главный врач ветклиники Раденис-Зеленоград Наталья Валентиновна Корнилова.

Приглашаем на лекцию владельцев собак и кошек всех пород и возрастов!

Начало лекции в 11 часов. Лекция бесплатная, необходима предварительная регистрация.

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Лекция для владельцев кошек и собак «Мой питомец будет здоров и активен всю жизнь!»

Лекцию проведет и ответит на все вопросы ортопед и главный врач клиники Раденис-Солнечногорск Рачинский Денис Сергеевич.

Лекция полезна для всех владельцев собак и кошек.

Лекция бесплатная, необходима предварительная регистрация.

Начало в 12:00.

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http://www.vetradenis.ru/

https://www.facebook.com/vetklinikaradenis/?fref=ts

https://vk.com/radenis

https://ok.ru/group/58078932500514

Солнечногорский район, поселок Андреевка, рядом с домом 31б, здание ветеринарный центр «Раденис»

8 (495)765-89-14

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Медцентр открыт.

В ноябре всего за 3000р
комплексная чистка зубов .
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+7 (495) 76-76-746
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