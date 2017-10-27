О смерти Николая Гарашина сообщили сотрудники «Музея Зеленограда». Николай Алексеевич родился 27 октября 1941 года, когда шли ожесточенные бои за Москву. Будучи взрослым, много времени и сил отдал изучению малой Родины. Последние десять лет работал в зеленоградском музее. Писал стихи, сотрудничал с общественными организациями, был очень отзывчивым человеком.



Николай Алексеевич создал краеведческую экспозицию «Зал истории Крюково» в библиотеке в корпусе 1004. Здесь представлено собрание картин разных художников, в том числе изобразивших бой за станцию Крюково в 1941 году, фотографии послевоенного периода: виды на водоемы, улицы, аэродром. Один из разделов посвящён авиаконструктору Лавочкину — его дача располагалась в деревне Крюково. Большая часть экспозиции посвящена коренным жителям деревни. Николай Гарашин — автор очерков «По следам картины «Бой за станцию Крюково», «Крюково послевоенное», «Пруд Водокачка» и уникальных фотографий прошлого Зеленограда.

«Чем больше я узнавала этого человека, простого русского рабочего (высокой квалификации по самым разнообразным рабочим профессиям) с душой поэта, исследователя, истинного патриота, тем больше мне хотелось понять, откуда идут истоки его профессиональной, нравственной, интеллектуальной и духовной жизни, — писала о Николае Гарашине в книге «Земляки» его единомышленница, коренная крюковчанка, инициатор волонтёрской работы по поиску и увековечиванию имен солдат-земляков, руководитель зеленоградского краеведческого объединения «Земляки» Александра Васильева. — Известно, чтобы понять логику поступков людей старших поколений, через которые поддерживается связь с прошлым, надо представить, как они жили, какой мир их окружал, какие были их общие представления, их обязанности, обычаи, семейные традиции. Все это я выясняла во время многочисленных бесед с Николаем Алексеевичем Гарашиным и его старшей сестрой, Галиной Алексеевной. Собрала огромный материал, который позволил мне сделать вывод: семья Гарашиных была носительницей традиционной культуры русского крестьянства. Вместе с исчезновением крестьянства как класса в период массовой коллективизации стала рушиться и крестьянская культура. Однако корни ее настолько глубоко проникали в крестьян, что еще долго передавались по наследству генетической памятью…»