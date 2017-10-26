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Пассажиров электричек 28 октября отвезут от Ховрино до МЦК на бесплатных автобусах 26.10.2017 ZELENOGRAD.RU

В субботу электрички Ленинградского направления не будут останавливаться при движении в Москву на станциях НАТИ, Моссельмаш и Петровско-Разумовское. Но от Ховрино до станции МЦК «Лихоборы» и обратно пустят автобусы каждые 5-10 минут. Проезд в них бесплатный.

Автобусы будут ходить с 7:30 до 19:00, сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания.

От станции Ховрино автобусы будут отправляться с улицы Зеленоградской (остановка под эстакадой), а на станции МЦК «Лихоборы» остановка автобусов будет находиться на проезде Черепановых (дом 72).

Отмены остановок 28 октября (только при движении из области) связаны с модернизацией пути на участке Москва — Ховрино. Чтобы попасть на эти станции, придется пересаживать в Останкино и ехать обратно. При пересадке второй билет покупать не надо — будут действительны проездные от любой станции на участке Тверь — Моссельмаш. Кроме того, с билетами до станций НАТИ, Моссельмаш и Петровско-Разумовское можно доехать до Москвы.

В субботу также отменяется более двадцати крюковских и тверских электричек.

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