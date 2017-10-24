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28 октября электрички не будут останавливаться на станциях Моссельмаш, НАТИ и Петровско-Разумовское при движении в Москву 24.10.2017 ZELENOGRAD.RU

Чтобы попасть на эти станции, придется пересаживаться в Останкино и ехать обратно. Также 28 октября отменяется несколько крюковских и тверских электричек. Отмены связаны с модернизацией железнодорожного пути на участке Ховрино — Москва.

Электрички не будут останавливаться 28 октября в НАТИ, Моссельмаше и Петровско-Разумовском только при движении из области в Москву, сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания. При пересадке в Останкино на обратное направление билет покупать не надо — будут действительны проездные от любой станции на участке Тверь — Моссельмаш. Кроме того, с билетами до станций НАТИ, Моссельмаш и Петровско-Разумовское можно доехать до Москвы.

В субботу также отменяется более двадцати крюковских и тверских электричек. Отмены 28 октября

Отмены продолжатся 29, 30 и 31 октября. В частности, 31 октября не пойдут пиковые обычные электрички отправлением с Ленинградского вокзала в 18:15 и 19:22. Отмены 29-31 октября

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