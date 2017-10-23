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На маршруты 16 и 17 выпустят микроавтобусы 23.10.2017 ZELENOGRAD.RU

«Маршрутки» Mercedes Sprinter на 19 мест выпустят на автобусные маршруты 16 и 17. Такие уже курсируют на маршруте 27. Автобус №16 автобус ходит из 14 микрорайона в Кутузово, автобус №17 — из 16 микрорайона к станции Крюково.

фото: Zelao.ru

Шесть микроавтобусов выпустят на 16 и 17-й маршруты, сообщает префектура со ссылкой на зеленоградский автокомбинат. Почему именно на эти, не уточняется. Микроавтобусы назначают на малозагруженные пассажирами маршруты, пояснили ранее в автокомбинате, — как, например, 27-й автобус.

Это второе появление на зеленоградских улицах «маршруток». Их запустили в 2011 году, а в 2016-м вывели из эксплуатации. В новых микроавтобусах установлены валидаторы для оплаты проезда, турникетов там нет. В микроавтобусах столько же мест, сколько в ЛиАЗах малой вместимости, но в них нельзя стоять. На новшество уже жалуются. 17-е микроавтобусы в утренний час пик загрузились в 16 микрорайоне пассажирами под завязку и шли к станции Крюково без остановок, написала в префектуру жительница округа. Пассажиры, скопившиеся на остановках по пути, были вынуждены штурмовать 20-й автобус.

Новые синие «укороченные» ЛиАЗы зеленоградская администрация уже не называет большими, а — «средней» вместимости. По мнению префекта Анатолия Смирнова, эти автобусы нужны, поскольку не везде улично-дорожная сеть позволяет удобно маневрировать большим автобусам. Кроме этого, «средние» автобусы выходят в дополнение к большим на более загруженные маршруты. Или ходят самостоятельно на менее загруженных — это маршруты 32К и 14.

Нравится ли вам идея запустить на 16 и 17 маршруты микроавтобусы?
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