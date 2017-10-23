Шесть микроавтобусов выпустят на 16 и 17-й маршруты, сообщает префектура со ссылкой на зеленоградский автокомбинат. Почему именно на эти, не уточняется. Микроавтобусы назначают на малозагруженные пассажирами маршруты, пояснили ранее в автокомбинате, — как, например, 27-й автобус.

Это второе появление на зеленоградских улицах «маршруток». Их запустили в 2011 году, а в 2016-м вывели из эксплуатации. В новых микроавтобусах установлены валидаторы для оплаты проезда, турникетов там нет. В микроавтобусах столько же мест, сколько в ЛиАЗах малой вместимости, но в них нельзя стоять. На новшество уже жалуются. 17-е микроавтобусы в утренний час пик загрузились в 16 микрорайоне пассажирами под завязку и шли к станции Крюково без остановок, написала в префектуру жительница округа. Пассажиры, скопившиеся на остановках по пути, были вынуждены штурмовать 20-й автобус.

Новые синие «укороченные» ЛиАЗы зеленоградская администрация уже не называет большими, а — «средней» вместимости. По мнению префекта Анатолия Смирнова, эти автобусы нужны, поскольку не везде улично-дорожная сеть позволяет удобно маневрировать большим автобусам. Кроме этого, «средние» автобусы выходят в дополнение к большим на более загруженные маршруты. Или ходят самостоятельно на менее загруженных — это маршруты 32К и 14.