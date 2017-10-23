Как подготовились к ледяным дождям, которые выводят электрички из строя?

В прошлом году электрички справились с ледяными дождями, сообщили в депо, и в этом году к ним начали готовиться заранее. Основная проблема — в том, что из-за низких температур выходят из строя сервоприводы коммутационного оборудования. Технологическую карту применения смазочных материалов и уплотнительных манжет полностью пересмотрели ради гарантированной устойчивой работы аппаратуры. Все манжеты заменили на новые. Теперь любой подвижной состав рассчитан на работу при морозе до -50 градусов.

В токоприёмники на крыше заложили новую зимнюю смазку: во все трущиеся детали, в подшипники, всё подтянули и настроили. Токоприёмник прижимается к контактным проводам снизу, и при температуре -10 на его раму будут наносить специальную смазку, чтобы не налипали снег и лёд, иначе под их тяжестью он опускается и начинает сбоить. А когда температура уходит за -35 градусов, как показала прошлая зима, начинают подмерзать узлы токоприёмника и неправильно замыкаются контакты, тогда выходит из строя связанное с ним оборудование или поезд вообще не едет — всё это постараются учесть и не допустить этой зимой.