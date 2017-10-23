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При какой температуре замерзнут электрички. В крюковском депо рассказали о подготовке к зиме 23.10.2017 ZELENOGRAD.RU

В прошлую зиму морозы, доходившие до отметки -40, выводили из строя контактные сети электричек, их ремонтировали в авральном режиме. В МТ ППК сделали выводы и накануне нынешней зимы занялись ликвидацией системных недостатков, чтобы избежать проблем при зимней эксплуатации, обеспечить комфорт пассажирам и соблюдение расписания движения. Весь подвижной состав проходит через регламентные работы по графику, с 1 сентября до конца октября, и на прошлой неделе в очереди остались всего пять поездов.

О том, как готовят поезда к зиме, рассказали начальник крюковского депо Андрей Духновский и его заместитель по ремонтной работе Ярослав Козлов. Речь шла об обычных электричках — «ласточки» в депо Крюково только моют, а обслуживают их в другом месте.

Как подготовились к ледяным дождям, которые выводят электрички из строя?

В прошлом году электрички справились с ледяными дождями, сообщили в депо, и в этом году к ним начали готовиться заранее. Основная проблема — в том, что из-за низких температур выходят из строя сервоприводы коммутационного оборудования. Технологическую карту применения смазочных материалов и уплотнительных манжет полностью пересмотрели ради гарантированной устойчивой работы аппаратуры. Все манжеты заменили на новые. Теперь любой подвижной состав рассчитан на работу при морозе до -50 градусов.

В токоприёмники на крыше заложили новую зимнюю смазку: во все трущиеся детали, в подшипники, всё подтянули и настроили. Токоприёмник прижимается к контактным проводам снизу, и при температуре -10 на его раму будут наносить специальную смазку, чтобы не налипали снег и лёд, иначе под их тяжестью он опускается и начинает сбоить. А когда температура уходит за -35 градусов, как показала прошлая зима, начинают подмерзать узлы токоприёмника и неправильно замыкаются контакты, тогда выходит из строя связанное с ним оборудование или поезд вообще не едет — всё это постараются учесть и не допустить этой зимой.

Утепляют ли к зиме вагоны?

Внутри вагонов, в салонах, уже протестировали отопительное оборудование и перевели его на зимний режим. Кроме того, плановое тестирование провели для систем освещения, вентиляции, воздушных фильтров.

В туалеты, в которых используется вода — при отрицательных температурах она может замерзнуть, — поставили дополнительное обогревающее оборудование.

Окна загерметизировали уплотнителями и проверили, как открываются-закрываются форточки, работают ли защёлки. Внутри вагонов подкрасили оборудование. В трёх поездах заменили салоны, на остальные нет денег.

При какой температуре снаружи вагоны начинают отапливать?

Нормативы разработаны по температуре внутри салона, а не по температуре наружного воздуха. Согласно санитарным правилам температура в вагоне должна быть от +11 до +18 градусов, в этих пределах настроены температурные датчики.

Часть электричек оснащена климатическими установками, автоматически поддерживающими температурный режим.

Электрички без климат-контроля оснащены датчиками на потолке — при надобности они, в помощь печному или калориферному отоплению внизу салона, запускают дополнительное отопление сверху. Если датчики показывают температуру 20-24 градуса, они отключают обогрев, когда температура снизится — включают.

Пассажир может повлиять на температуру в вагоне, если ему слишком холодно или слишком жарко?

В каждом вагоне есть система связи с машинистом, по которой можно заявить о некомфортной температуре в вагоне. Машинист примет меры в соответствии с температурной картой, она есть у каждого машиниста.

Что меняет зима для машинистов?

Электропоездом управлять проще, чем машиной, утверждают в депо. Всё оборудование планово протестировали, проведена ревизия пневматических вентилей — электроаппаратуры, управляющей параметрами движения поезда.

В кабинах машинистов работает стеклообогрев. Самим машинистам выдают на зиму очень тёплые форменные куртки.

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Обсуждение
Майкл Маерс
Вчера, 17:54
"В прошлую зиму морозы, доходившие до отметки -40"

Да не было в прошлом году такой температуры! В архиве метеостанции Москвы указано,что температура в прошлом году была вот такая: "11 января 2016 зафиксирована самая низкая температура года (-20,3). В этот же отмечена самая низкая среднесуточная температура года (-17,3)."
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