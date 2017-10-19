Новая «Ласточка» будет отправляться с Ленинградского вокзала в 18:40 и прибывать в Крюково в 19:12. Еще один поезд пойдет из Крюково в 18:05 и прибывать в Москву в 18:38. Обе останавливаются в Химках и Сходне.

Также с 1 ноября по просьбам пассажиров изменится расписание поезда «Ласточка» Москва — Тверь, который уходит сейчас с Ленинградского вокзала в 18:29. Он будет отправляться в 18:32 и проследует без остановки в Химках, сообщили Zelenograd.ru в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

«В промежуток с 18 до 19 часов из Москвы в Зеленоград будут отправляться 4 „Ласточки“, причём 3 из них — прямые, и 6 обычных электричек, — прокомментировал генеральный директор МТ ППК Олег Федотов. — Благодаря этому станет ещё шире выбор поездов в наиболее востребованное у пассажиров время».

С 29 октября меняется расписание движения всех московских пригородных электричек — они переходят на зимний график. А на Ленинградском направлении с 27 октября увеличивают количество скоростных поездов «Сапсан», сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги. Это означает и переделку графика движения электричек.