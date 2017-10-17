Проект третьего участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошел государственную экспертизу. Этот участок ЦКАД начинается от пересечения с платным дублером Ленинградского шоссе (М-11) и заканчивается на пересечении с Горьковским шоссе (М-7), проходя параллельно «бетонке» (А-107) по территориям Солнечногорского, Дмитровского, Щелковского, Пушкинского, Ногинского районов и Черноголовки.
Новая дорога будет платной, а бесплатная альтернатива — Малое бетонное кольцо А-107. На трассе запроектировано четыре полосы движения, строительство 20 мостов и 35 путепроводов, четырех транспортных развязок. Протяженность третьего участка ЦКАД — 105 километров. Строительство обещают закончить в 2018 году.
Общая стоимость строительства — более 75 миллиардов рублей. Из них больше половины финансируется государством. Цель строительства — разгрузить федеральные трассы, МКАД и «бетонку».
Строительство ЦКАД разделено на пять пусковых комплексов. Участок, ближайший к Зеленограду, относится к комплексу №5 и представляет собой отрезок в 76 км от платной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург до Киевского шоссе М-3. Большая его часть — 48 км — фрагменты «бетонки», подлежащие реконструкции, в ходе которой эти части А-107 доведут до параметров дороги 2-й категории вне населенных пунктов и магистральной улицы регулируемого движения в их черте.
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А управлять платной дорогой кто будет? Как обычно - строим за бюджетные деньги, а прибыли - частным инвесторам?
> 4 полосы на сегодня уже не достаточно.
Для кольца может и нормально. Там не сказать, что уж бешенный трафик - сейчас и двухполосная (по одной в каждую сторону) дорога почти справляется, заторы возникают только на пересечениях с радиальными магистралями.
А вот за то, что на М11 сделали всего 4 полосы, неплохо бы уже с кого-нибудь спросить. Даже от Солнечногорска в выходные все движется сплошным потоком. Что будет, когда до Питера дотянут, не хочется думать.
Ну что ж посмотрим как теперь бетонку завесят знаками 50.
Конкретно на развязке бетонки с платником - проблемы из-за машин с платника. Вот пусть строят бетонку и замыкают платников отдельно - окончательно разделяя людей на богатых и бедных.