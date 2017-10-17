Новая дорога будет платной, а бесплатная альтернатива — Малое бетонное кольцо А-107. На трассе запроектировано четыре полосы движения, строительство 20 мостов и 35 путепроводов, четырех транспортных развязок. Протяженность третьего участка ЦКАД — 105 километров. Строительство обещают закончить в 2018 году.

Общая стоимость строительства — более 75 миллиардов рублей. Из них больше половины финансируется государством. Цель строительства — разгрузить федеральные трассы, МКАД и «бетонку».