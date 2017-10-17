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Одобрено строительство платного дублера «бетонки» от М11 в сторону Дмитровского шоссе и дальше 17.10.2017 ZELENOGRAD.RU

Проект третьего участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошел государственную экспертизу. Этот участок ЦКАД начинается от пересечения с платным дублером Ленинградского шоссе (М-11) и заканчивается на пересечении с Горьковским шоссе (М-7), проходя параллельно «бетонке» (А-107) по территориям Солнечногорского, Дмитровского, Щелковского, Пушкинского, Ногинского районов и Черноголовки.

ЦКАД Пусковой комплекс № 3
AvtodorInvest/youtube.com

Новая дорога будет платной, а бесплатная альтернатива — Малое бетонное кольцо А-107. На трассе запроектировано четыре полосы движения, строительство 20 мостов и 35 путепроводов, четырех транспортных развязок. Протяженность третьего участка ЦКАД — 105 километров. Строительство обещают закончить в 2018 году.

Общая стоимость строительства — более 75 миллиардов рублей. Из них больше половины финансируется государством. Цель строительства — разгрузить федеральные трассы, МКАД и «бетонку».

Прохождение трассы ЦКАД на участке пускового комплекса №3
фото: avtodor-invest.com
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Какой будет ЦКАД

Строительство ЦКАД разделено на пять пусковых комплексов. Участок, ближайший к Зеленограду, относится к комплексу №5 и представляет собой отрезок в 76 км от платной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург до Киевского шоссе М-3. Большая его часть — 48 км — фрагменты «бетонки», подлежащие реконструкции, в ходе которой эти части А-107 доведут до параметров дороги 2-й категории вне населенных пунктов и магистральной улицы регулируемого движения в их черте.

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Обсуждение
Михаил Василенко
18 октября
4 полосы на сегодня уже не достаточно. Чтобы действительно разгрузить МКАД надо делать столько же полос, сколько и на МКАД. Ну или хотя бы 2х3 полосы. А 2х2 это вообще ни о чем - только деньги отмыли. Завтра надо будет всё по новой начинать.
Андрей М
18 октября
> Общая стоимость строительства — более 75 миллиардов рублей. Из них больше половины финансируется государством.

А управлять платной дорогой кто будет? Как обычно - строим за бюджетные деньги, а прибыли - частным инвесторам?

> 4 полосы на сегодня уже не достаточно.

Для кольца может и нормально. Там не сказать, что уж бешенный трафик - сейчас и двухполосная (по одной в каждую сторону) дорога почти справляется, заторы возникают только на пересечениях с радиальными магистралями.

А вот за то, что на М11 сделали всего 4 полосы, неплохо бы уже с кого-нибудь спросить. Даже от Солнечногорска в выходные все движется сплошным потоком. Что будет, когда до Питера дотянут, не хочется думать.
Лиса Алиса
18 октября
Платная ЦКАД не разгрузит "бетонку". Людям не станет лучше. Просто кто-то набьет карманы.
Сергей Иванов
18 октября
2+2 вполне достаточно. Фуроводы) именно на этом участке в большинстве под сотоку пилят ( по погоде) а вот деревенщина местечковая вне зависимости от марки и модели- тошнят.
Ну что ж посмотрим как теперь бетонку завесят знаками 50.
Екатерина лаааааа
19 октября
Если она будет столько же стоить,сколько м11-спасибо не надо
Max Petrov
19 октября
Там не сказать, что уж бешенный трафик - сейчас и двухполосная (по одной в каждую сторону) дорога почти справляется, заторы возникают только на пересечениях с радиальными магистралями.
Да не справляется давно!!! 5 лет назад и сейчас разница огромная! Фуры теперь в Москву днем не пускают - и где они Вы думаете? Правильно - на бетонке - околицей объезжают. На пересечениях пробки теперь ВСЕГДА - а не как раньше по выходным - ну и новостройки где только возможно - как раз в радиусе кольца до бетонки! Та давно уже надо 3+3 - а лучше 4+4 под перспективу - потому как сейчас подмосковные земли закончатся и все двинут в область. Тока там строить негде даже 2+2 там все земли у дороги самозахвачены или проданы корешам за взятки - потому и рубят Леса под Клином и для платной бетонки - лес же в суд не пойдет - и об этом в прессе ни слова.
Конкретно на развязке бетонки с платником - проблемы из-за машин с платника. Вот пусть строят бетонку и замыкают платников отдельно - окончательно разделяя людей на богатых и бедных.
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