Ветеринарная клинка «Раденис» в день своего рождения приглашает детей и взрослых на лекции и мастер классы.
Поскольку клиника «Раденис» всегда объединяла людей, стремящихся к развитию и получению самой актуальной информации, мы решили, что праздник у нас будет с научным уклоном. Поэтому в программе интересные лекции для взрослых и подростков, а так же мастер-класс о работе ветеринарного врача для детей. Все эти темы были «обкатаны» на разных аудиториях. Доктора выступают перед владельцами и заводчиками на семинарах, лекции детям были прочитаны в клинике, в летних экологических школах и даже в «Артеке», мастер-класс для ребят, проведенный на Фестивале увлекательной науки собрал более сотни участников.
Друзья, в прошлом году мы были приятно удивлены количеством гостей на празднике открытия клиники в Зеленограде! Это был незабываемый день. И детям и взрослым было весело и интересно. А у нас остались прекрасные воспоминания и детские рисунки, которые согревали нас весь год.
За этот год клинка приняла множество новых посетителей. Многие стали нашими постоянными клиентами.
Наш штат пополнился прекрасными, профессиональными людьми. Много ребят после наших лекций для подростков начали ходить к нам на практику.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
11.00 Лекция для владельцев собак и кошек: «Болят ли у животных зубы. Гигиена зубов кому и зачем она нужна?» Корнилова Наталья Валентиновна — главный врач клиники Раденис-Зеленоград, Вице-президент Ветеринарного Стоматологического общества.
12.30 Лекция для владельцев животных: «Врожденные заболевания опорно-двигательной системы собак и кошек». Рачинский Денис Сергеевич — главный врач клиники Раденис-Солнечногорск, ортопед и невролог, ассоциированный член RSAVA, член Российского Хирургического Ветеринарного общества.
14.00 Лекция для подростков «Моя профессия- ветеринарный врач» проведет Рачинская Екатерина Анатольевна, директор клиники Раденис.
Требуется предварительная регистрация. Для регистрации нужно заполнить форму обратной связи внизу страницы. Обязательно указать свои контакты и название лекции, которую вы хотите посетить.
15.00-17.00 Мастер-класс для детей «Я — ветеринарный врач».
Проводят мастер-класс доктора, специализирующиеся в разных напрaвлениях.
Будет работать кабинет стоматолога, ортопеда, дерматолога, орнитолога и кабинет лабораторной диагностики. Ребята в составе небольших групп посетят каждый из них.
Лекцию для ребят мы читали и у нас в клинике и в летней экологической школе «Медвежата» и для ребят экологической смены Артека.
Многие поняли, что эта профессия не для них и это тоже хороший результат. Несколько ребят начали ходить в клинику на практику и даже поступили в ВУЗы по специальности ветеринария.
На мастер-классе ребята:
- Узнают о том как устроены зубы животных и как за ними ухаживать.
- Увидят макет скелета конечности собаки и узнают как лечат переломы костей.
- Научатся определять клетки крови под микроскопом.
- Наши орнитологи познакомят ребят с потомками динозавров, живущих на планете вместе с нами и обладающих целым рядом уникальных особенностей. Речь идет, конечно, о птицах!
- Какой орган нашего тела самый большой? Правильно, кожа. О том как она устроена у различных животных и какие функции выполняет, расскажет дерматолог- специалист по болезням кожи.
Все вместе мы проведем осмотр собаки, узнаем на что врач обращает внимание в первую очередь, измерим температуру и послушаем как бьется сердце.
Завершится мастер-класс викториной и вручением призов.
Внимание! Возраст участников от 6 лет.
Мы сможем принять не очень много ребят, поэтому регистрируйтесь заранее! Для регистрации нужно заполнить форму обратной связи внизу страницы. Обязательно укажите свои контактные данные, имя и возраст ребенка. Нужно написать что Вы хотите пойти именно на мастер-класс, или какие именно лекции вы хотите посетить, так как в этот день будет еще несколько мероприятий.
Обратите внимание- мастер-класс платный. Стоимость участия 1000 руб.
Все лекции бесплатны. Мастер-класс необходимо оплатить, так как с детьми будет работать много специалистов и для него закупается материал. Каждый ребенок получит памятный подарок!
Солнечногорский район, поселок Андреевка (через дорогу Зеленоград, 16 мкр), торговый комплекс напротив дома 31Б
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