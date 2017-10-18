Ветеринарная клинка «Раденис» в день своего рождения приглашает детей и взрослых на лекции и мастер классы.

Поскольку клиника «Раденис» всегда объединяла людей, стремящихся к развитию и получению самой актуальной информации, мы решили, что праздник у нас будет с научным уклоном. Поэтому в программе интересные лекции для взрослых и подростков, а так же мастер-класс о работе ветеринарного врача для детей. Все эти темы были «обкатаны» на разных аудиториях. Доктора выступают перед владельцами и заводчиками на семинарах, лекции детям были прочитаны в клинике, в летних экологических школах и даже в «Артеке», мастер-класс для ребят, проведенный на Фестивале увлекательной науки собрал более сотни участников.