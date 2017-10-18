В Москве в Фундаментальной библиотеке МГУ 8 октября наградили финалистов конкурса научных видеоработ «Снимай науку!». Уже шесть лет телеканал «Наука» объявляет этот конкурс для своих зрителей и всех желающих, лучшие работы попадают в эфир. В этом году роликов было больше 300, их прислали 214 авторов. Победители определялись голосованием зрителей и решением жюри, которое состояло из научных журналистов и популяризаторов науки.

Автор ролика, победившего в номинации «Научная инфографика» (2D и 3D графическая анимация о научных экспериментах и природных явлениях) — зеленоградец Михаил Сериков, бакалавр факультета Прикладных информационных технологий, в сентябре он поступил в магистратуру МИЭТа.

«Параллельно с учебой я работал оператором-монтажером на студенческом телевидении МИЭТ-ТВ и почти все мои силы уходили на это. Я решил полностью посвятить свою жизнь созданию медиаконтента», — рассказал Михаил Zelenograd.ru.

В студенческой студии ребята еженедельно выпускают новости о МИЭТе и значимых события города. Иногда студенты помимо новостей делают и небольшие сюжеты на различные тематики, в том числе и научные. «Так же было и с нами, — поделился Михаил. — Корреспондент Ольга Швец захотела сделать научную передачу про цвет и попросила меня помочь. Мы решили, что ролик будет почти полностью нарисован. Оля написала текст, и я принялся за работу. Совершенно не умею рисовать, и это давалось мне с трудом. На всю работу ушло 11 дней».



Съемки для ролика провели на Школьном озере и в МИЭТе. Михаил рисовал и анимировал изображения в Adobe After Effects. Единственная ненарисованная деталь в сюжете — модель Земли в начале ролика. Пока Миша работал, Оля нашла конкурс «Снимай науку!», в нём решили поучаствовать.

«Никаких особых целей мы не преследовали и работали на чистом энтузиазме, — добавил Михаил. — Видеоряд никто не утверждал, товарищи давали советы, но правки я вносил только свои собственные».

Теперь, по его словам, ролик будет крутиться на плазменных экранах МИЭТа и на youtube. А сам автор втянулся в процесс создания графики: «День за днем я сажусь за компьютер и рисую, меня завораживает это занятие, я забываю о еде, сне, усталости и злюсь, когда приходится прерываться. Конечно, это сильно отличается от привычного рисования, но в каком-то роде это схожие вещи».

За победу в конкурсе Михаил Сериков получил приз — интерактивный перьевой дисплей Wacom Cintiq Pro 16 с пером Wacom Pro Pen 2 и увеличенным экраном, разработанный специально для профессиональных художников и дизайнеров.