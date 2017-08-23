Как и в остальных магазинах сети, с 9:00 до 13:00 пенсионерам делают 10-процентные скидки на продукты и напитки по понедельникам, 5-процентные — в остальные дни.



В июле в компании X5 Retail Group, управляющей сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» опровергли открытие в 18 микрорайоне Зеленограда очередного магазина — но, видимо, планы изменились. Это уже двадцатая «Пятерочка» в Зеленограде.