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Обеды в офис от НормаФуд
В корпусе 1824 открылась «Пятерочка» 23.08.2017 ZELENOGRAD.RU

Сетевой магазин начал работать в бывшем помещении «Монетки», возле остановки «Новокрюковская улица». Время работы — с 7:00 до 23:00.

Фото: Zelenograd.ru

Как и в остальных магазинах сети, с 9:00 до 13:00 пенсионерам делают 10-процентные скидки на продукты и напитки по понедельникам, 5-процентные — в остальные дни.

В июле в компании X5 Retail Group, управляющей сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» опровергли открытие в 18 микрорайоне Зеленограда очередного магазина — но, видимо, планы изменились. Это уже двадцатая «Пятерочка» в Зеленограде.

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