Такая практика уже была: воду бесплатно раздавали пассажирам электричек, в том числе, на станции Крюково в августе 2014 года.

По данным пресс-службы московского метрополитена, взять бутылки с водой можно также на станциях Московского центрального кольца (МЦК): Лихоборы (пересадка с НАТИ), Зорге, Коптево, Андроновка, Окружная, Автозаводская, Дубровка, Угрешская.

В самом метро тоже начинают бесплатно раздавать воду, когда температура воздуха на станциях повысится до 28 градусов и продержится таковой более полутора часов.



Синоптики прогнозируют, что уже к четвергу, 24 августа, дневная температура опустится до 19 градусов, начнутся кратковременные дожди.