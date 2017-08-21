Забрать бутылку воды или налить её в стаканчик из кулера можно возле пригородных касс. По прогнозам синоптиков, жара продержится еще пару дней. Как рассказали в МТ ППК, завтра, 22 августа, — если погодные условия не изменятся, — воду с 9 часов утра будут раздавать также в Крюково, у касс на Привокзальной площади (со стороны «нового» города), и на станции Химки.
Такая практика уже была: воду бесплатно раздавали пассажирам электричек, в том числе, на станции Крюково в августе 2014 года.
По данным пресс-службы московского метрополитена, взять бутылки с водой можно также на станциях Московского центрального кольца (МЦК): Лихоборы (пересадка с НАТИ), Зорге, Коптево, Андроновка, Окружная, Автозаводская, Дубровка, Угрешская.
В самом метро тоже начинают бесплатно раздавать воду, когда температура воздуха на станциях повысится до 28 градусов и продержится таковой более полутора часов.
Синоптики прогнозируют, что уже к четвергу, 24 августа, дневная температура опустится до 19 градусов, начнутся кратковременные дожди.
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