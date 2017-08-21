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В третьем и седьмом микрорайонах появились новые мусорные баки с люками 21.08.2017 ZELENOGRAD.RU

Новые и более эстетичные, чем обычные, баки поставили возле корпуса 360 («Флейты») и корпуса 703 в ходе летнего благоустройства. Контейнеры с мусором стоят в «шкафах», которые можно закрывать крышками.

«Жилищник» заменил баки по собственной инициативе, и замена будет продолжаться
Фото: Юлия Кравченко / Zelenograd.ru

Пока новые контейнеры поставили возле двух домов, если будут средства, такие появятся и по другим адресам, сообщили Zelenograd.ru в «Жилищнике района Савелки».

Возле «Флейты» на этом месте раньше был обычный зеленый контейнер большего размера. Появление нового не означает, что все старые контейнеры заменят — бункеры-накопители для крупногабаритных отходов все равно останутся возле жилых домов. Сколько конкретно их будет, определяют управляющие организации и Роспотребнадзор, — это зависит от количества жителей, объема накопленного мусора и сроков его хранения в бункерах.

Новые контейнеры не связаны с раздельным сбором мусора — хотя они как раз экономят место, чтобы поставить рядом сетчатый бак для стекла, пластика и бумаги.

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