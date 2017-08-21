Пока новые контейнеры поставили возле двух домов, если будут средства, такие появятся и по другим адресам, сообщили Zelenograd.ru в «Жилищнике района Савелки».

Возле «Флейты» на этом месте раньше был обычный зеленый контейнер большего размера. Появление нового не означает, что все старые контейнеры заменят — бункеры-накопители для крупногабаритных отходов все равно останутся возле жилых домов. Сколько конкретно их будет, определяют управляющие организации и Роспотребнадзор, — это зависит от количества жителей, объема накопленного мусора и сроков его хранения в бункерах.



Новые контейнеры не связаны с раздельным сбором мусора — хотя они как раз экономят место, чтобы поставить рядом сетчатый бак для стекла, пластика и бумаги.