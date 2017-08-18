В начале августа кулинария «Океан» открылась в корпусе 617а, рядом с бильярдным клубом «Накат». Ранее крупный магазин «Океан» располагался к корпусе 406 и был известен в городе, в том числе своим большим отделом кулинарии. Её ассортимент сохранили, цены немного выросли, как рассказали Zelenograd.ru в магазине, а еще теперь там есть уголок кафе для желающих выпить чай или кофе.
Новая кулинария стала поменьше, на витринах — свежая выпечка, салаты, готовые мясные и рыбные блюда, пирожные, мороженое и прохладительные напитки. Магазин работает ежедневно с 8:00 до 22:00 без перерыва на обед.
«Коллектив магазина остался прежний, — рассказала продавец Зугра. — Мы просто переехали, но с нами продолжают работать прежние повара и технологи».
Ассортимент кулинарии не сократили, и даже добавили новые блюда (курица по-зеленоградски). Цены, по словам продавцов, выросли незначительно. Например, хачапури с сыром стоит 45 рублей, пирожок с яблоком — 25, ватрушка венгерская — 41, помидоры по-корейски — 23 рубля за 100 грамм, окорочка жареные — 28 рублей за 100 грамм, рататуй из овощей — 55 рублей за 100 грамм.
Теперь в «Океане» можно не только приобрести фирменную продукцию, но и попить чай или кофе за столиком, расположенном в самой кулинарии.
Магазин «Океан», который многие годы работал на Центральном проспекте, закрылся два года назад — его площади занял сетевой «Перекрёсток».
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