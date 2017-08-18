Новая кулинария стала поменьше, на витринах — свежая выпечка, салаты, готовые мясные и рыбные блюда, пирожные, мороженое и прохладительные напитки. Магазин работает ежедневно с 8:00 до 22:00 без перерыва на обед.

«Коллектив магазина остался прежний, — рассказала продавец Зугра. — Мы просто переехали, но с нами продолжают работать прежние повара и технологи».

Ассортимент кулинарии не сократили, и даже добавили новые блюда (курица по-зеленоградски). Цены, по словам продавцов, выросли незначительно. Например, хачапури с сыром стоит 45 рублей, пирожок с яблоком — 25, ватрушка венгерская — 41, помидоры по-корейски — 23 рубля за 100 грамм, окорочка жареные — 28 рублей за 100 грамм, рататуй из овощей — 55 рублей за 100 грамм.