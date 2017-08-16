2 комментария
Обеды в офис от НормаФуд
Как искали и нашли пропавшую 76-летнюю зеленоградку 16.08.2017 ZELENOGRAD.RU

Поиски пожилой женщины продолжались больше суток. Клавдия Михайловна пропала около полудня в понедельник, 14 августа. Вышла из автобуса в 6-м микрорайоне, на пересечении Московского проспекта и Савёлкинского проезда, и потерялась. Нашли ее случайно в совершенно неожиданном месте.

«Более четырех десятков волонтеров откликнулись на призыв поискового отряда „Лиза Алерт“ в Зеленограде. Многие из них принимали участие в розыске пропавшего человека впервые», — рассказал Zelenograd.ru участник поисков.

Искали днём, затем всю ночь — пешком и на автомобилях. Оповестили сотрудников полиции и ГИБДД, медиков Зеленограда, Солнечногорска и Сходни. Предупредили, что женщина может быть дезориентирована и нуждаться в медицинской помощи.

Добровольцы обошли районы старого города, клеили ориентировки, опрашивали прохожих, показывая фото пропавшей 76-летней зеленоградки, обследовали десятки километров обочин дорог от Химок до Солнечногорска, от Майдарово до Сходни. Но — никаких сведений, никакой информации до самого вечера.

Фото Клавдии Евдокимовой (Неволиной) из ориентировки «Лизы Алерт»

Клавдию Михайловну нашли там, где не ожидали. Волонтёр поискового отряда Юлия ехала с работы домой в Одинцовский район. Около половины шестого вечера она заметила на пересечении МКАДа и Новорижского шоссе пожилую женщину. Та рвала на обочине сорняки. «Я совершенно не ожидала увидеть бабушку на таком расстоянии от места поиска… просто ехала с работы и объехала по Новой Риге пробку на МКАДе. Даже мимо проехала. А потом в голове что-то щелкнуло. Бросила машину, пробежала километр назад и догнала», — написала Юлия в форуме «Лизы Алерт». По всем приметам это была разыскиваемая Клавдия Евдокимова.

По фотографиям, которые сделала волонтер, дочь опознала свою мать. Юлия отвела женщину, дезориентированную и не понимавшую, что находится далеко от дома, к машине, купила воды и пробыла с ней все полтора часа, пока за Клавдией Михайловной не приехали из Зеленограда. Сейчас женщина снова дома.

 Реклама
Новый, веселый способ добраться до любимого мероприятия и обратно домой Объявления
Детский сад "Домовенок" работает все лето. Принимаем детей от 1,5 лет. Объявления
Только этим летом Салон красоты Никор дарит всем блондинкам при окрашивании волос экспресс-уход Olaplex. Объявления
Шоу «Королевство белых тигров» в цирке «Максимус» совсем рядом, у "Отрады" до 10 сентября Объявления
Обсуждение
РћР»СЊРіР° Р›СѓРєСЊСЏРЅРѕРІР°
4 часа назад
Юлечке большая благодарность!
какое счастье что бабулечка нашлась, беречь надо наших старичков, которых в их беспомощности жалко до слез.
Анна Леонтьева
3 часа назад
какая молодец!
вот как Клавдия Евдокимова могла туда попасть?
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
БАБИН ДВОР

Есть всесезонная
площадка на воде.

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
В АВГУСТЕ

Товар месяца у
скидки до 10%.

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
В АВГУСТЕ

Товар месяца у
скидки до 10%.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама