Поиски пожилой женщины продолжались больше суток. Клавдия Михайловна пропала около полудня в понедельник, 14 августа. Вышла из автобуса в 6-м микрорайоне, на пересечении Московского проспекта и Савёлкинского проезда, и потерялась. Нашли ее случайно в совершенно неожиданном месте.

«Более четырех десятков волонтеров откликнулись на призыв поискового отряда „Лиза Алерт“ в Зеленограде. Многие из них принимали участие в розыске пропавшего человека впервые», — рассказал Zelenograd.ru участник поисков.

Искали днём, затем всю ночь — пешком и на автомобилях. Оповестили сотрудников полиции и ГИБДД, медиков Зеленограда, Солнечногорска и Сходни. Предупредили, что женщина может быть дезориентирована и нуждаться в медицинской помощи.

Добровольцы обошли районы старого города, клеили ориентировки, опрашивали прохожих, показывая фото пропавшей 76-летней зеленоградки, обследовали десятки километров обочин дорог от Химок до Солнечногорска, от Майдарово до Сходни. Но — никаких сведений, никакой информации до самого вечера.