Поиски пожилой женщины продолжались больше суток. Клавдия Михайловна пропала около полудня в понедельник, 14 августа. Вышла из автобуса в 6-м микрорайоне, на пересечении Московского проспекта и Савёлкинского проезда, и потерялась. Нашли ее случайно в совершенно неожиданном месте.
«Более четырех десятков волонтеров откликнулись на призыв поискового отряда „Лиза Алерт“ в Зеленограде. Многие из них принимали участие в розыске пропавшего человека впервые», — рассказал Zelenograd.ru участник поисков.
Искали днём, затем всю ночь — пешком и на автомобилях. Оповестили сотрудников полиции и ГИБДД, медиков Зеленограда, Солнечногорска и Сходни. Предупредили, что женщина может быть дезориентирована и нуждаться в медицинской помощи.
Добровольцы обошли районы старого города, клеили ориентировки, опрашивали прохожих, показывая фото пропавшей 76-летней зеленоградки, обследовали десятки километров обочин дорог от Химок до Солнечногорска, от Майдарово до Сходни. Но — никаких сведений, никакой информации до самого вечера.
Клавдию Михайловну нашли там, где не ожидали. Волонтёр поискового отряда Юлия ехала с работы домой в Одинцовский район. Около половины шестого вечера она заметила на пересечении МКАДа и Новорижского шоссе пожилую женщину. Та рвала на обочине сорняки. «Я совершенно не ожидала увидеть бабушку на таком расстоянии от места поиска… просто ехала с работы и объехала по Новой Риге пробку на МКАДе. Даже мимо проехала. А потом в голове что-то щелкнуло. Бросила машину, пробежала километр назад и догнала», — написала Юлия в форуме «Лизы Алерт». По всем приметам это была разыскиваемая Клавдия Евдокимова.
По фотографиям, которые сделала волонтер, дочь опознала свою мать. Юлия отвела женщину, дезориентированную и не понимавшую, что находится далеко от дома, к машине, купила воды и пробыла с ней все полтора часа, пока за Клавдией Михайловной не приехали из Зеленограда. Сейчас женщина снова дома.
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какое счастье что бабулечка нашлась, беречь надо наших старичков, которых в их беспомощности жалко до слез.
вот как Клавдия Евдокимова могла туда попасть?