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Пропала 76-летняя Клавдия Евдокимова. Розыск — нужны волонтёры 14.08.2017 ZELENOGRAD.RU

Родные разыскивают 76-летнюю Клавдию Евдокимову. Последнее, что известно: она вышла из автобуса на остановке возле корпуса 603 около 12 дня в понедельник, 14 августа.

Полное имя женщины — Клавдия Михайловна Евдокимова (Неволина), сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы

Рост 150—160 сантиметров. Худощавая. Глаза голубые. Волосы русые.

Была одета в синие джинсы, рыжую тунику, поверх которой светло-коричневая куртка. Обута в серые ботинки.

Особенности

Может не ориентироваться в пространстве и нуждаться в медицинской помощи.

Просьба сообщать любую информацию в полицию по тел. 112 или на горячую линию ПСО «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52. Также нужны волонтеры. Телефон инфорга: 8(910)487-25-67 (Ольга).

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