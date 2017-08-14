Родные разыскивают 76-летнюю Клавдию Евдокимову. Последнее, что известно: она вышла из автобуса на остановке возле корпуса 603 около 12 дня в понедельник, 14 августа.
Полное имя женщины — Клавдия Михайловна Евдокимова (Неволина), сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Приметы
Рост 150—160 сантиметров. Худощавая. Глаза голубые. Волосы русые.
Была одета в синие джинсы, рыжую тунику, поверх которой светло-коричневая куртка. Обута в серые ботинки.
Особенности
Может не ориентироваться в пространстве и нуждаться в медицинской помощи.
Просьба сообщать любую информацию в полицию по тел. 112 или на горячую линию ПСО «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52. Также нужны волонтеры. Телефон инфорга: 8(910)487-25-67 (Ольга).
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