Приметы

Рост 150—160 сантиметров. Худощавая. Глаза голубые. Волосы русые.

Была одета в синие джинсы, рыжую тунику, поверх которой светло-коричневая куртка. Обута в серые ботинки.

Особенности

Может не ориентироваться в пространстве и нуждаться в медицинской помощи.

Просьба сообщать любую информацию в полицию по тел. 112 или на горячую линию ПСО «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52. Также нужны волонтеры. Телефон инфорга: 8(910)487-25-67 (Ольга).