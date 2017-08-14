В группе «Подслушано Зеленоград» пишут, что пассажиров автобуса засыпало осколками, пострадала сидевшая у окна женщина. Официально за медицинской помощью никто не обращался, сказали Zelenograd.ru в зеленоградском автокомбинате. Почему произошел разрыв колеса в автобусе 400К, сейчас выясняется. Возможно, он наехал на какой-то острый предмет. Поток воздуха от колеса попал на стекло, поэтому оно осыпалось.

«Женщина (в салоне автобуса) порезалась, водитель пытался оказать ей какую-то помощь, — рассказал Zelenograd.ru очевидец происшествия, ехавший в этом автобусе. — Дело в том, что через несколько минут подошел другой 400К, и все пересели в него, а вот эта женщина осталась вместе с водителем. Все произошло очень быстро и неожиданно. По дороге в Москву многие пассажиры продолжали стряхивать с себя осколки. Рвануло очень сильно… Сколько езжу в автобусах, такого не разу не видел. Да, пробивало колеса, и автобус мог даже подпрыгнуть от лопнувшего колеса, но чтобы выбивала стекла в салоне автобуса — такого не припомню. Все очень перепугались. Женщины сразу закричали». По словам очевидца, среди пассажиров была и беременная женщина.

В 2014 году инцидент с осыпающимися окнами произошел в 400-м «экспрессе». Водителя уволили, потому что он продолжал ехать, а не остановил автобус и не сообщил о случившемся в диспетчерскую.