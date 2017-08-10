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Магазин «Подружки-рукодельницы» расширил ассортимент: нитки, иглы, ножницы и товары для швейных машин 10.08.2017 Магазин «Подружки-рукодельницы» Реклама

Магазин «Подружки-рукодельницы» осваивает новое хобби! Теперь в продаже множество товаров для шитья: лапки и лампы для швейных машин, профессиональные ножницы, иглы Schmetz (более 70 видов), универсальные и специализированные нитки, а также инструменты для лоскутного шитья.

Самый большой выбор швейных принадлежностей в Зеленограде и окрестностях! А с сентября можно будет приобрести под заказ швейные машины.

Товары для шитья также доступны для заказа на сайте red-sheep.ru

Зеленоград, корпус 401, ТЦ «Юность», 2-й этаж, с 10:00 до 20:00 ежедневно. Тел. 8(499)392-00-09

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