Магазин «Подружки-рукодельницы» осваивает новое хобби! Теперь в продаже множество товаров для шитья: лапки и лампы для швейных машин, профессиональные ножницы, иглы Schmetz (более 70 видов), универсальные и специализированные нитки, а также инструменты для лоскутного шитья.
Самый большой выбор швейных принадлежностей в Зеленограде и окрестностях! А с сентября можно будет приобрести под заказ швейные машины.
Товары для шитья также доступны для заказа на сайте red-sheep.ru
Зеленоград, корпус 401, ТЦ «Юность», 2-й этаж, с 10:00 до 20:00 ежедневно. Тел. 8(499)392-00-09
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+7 (495) 76-76-746
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