Самый большой выбор швейных принадлежностей в Зеленограде и окрестностях! А с сентября можно будет приобрести под заказ швейные машины.

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Зеленоград, корпус 401, ТЦ «Юность», 2-й этаж, с 10:00 до 20:00 ежедневно. Тел. 8(499)392-00-09