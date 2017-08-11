Николая Николаевича продолжали искать, в том числе в лесах, волонтеры обклеили ориентировками все пригородные станции до Твери — кто-то сказал, что видел пропавшего в электричке, которая шла в Тверь. Но дальше след оборвался. 12 июля стало известно, что похожий человек лежит в тверской больнице №7 — об этом сообщила девушка, ухаживающая за родственником, лежащим в той же палате. Волонтеры выехали в больницу, но с ними отказались общаться, ссылаясь на врачебную тайну. В итоге Николая Николаевича забрали родственники. Он умер 19 июля, но — дома.

В Москве можно найти человека в больнице онлайн. В Подмосковье такого интернет-ресурса нет — нужно обзванивать больницы по телефону. Но и удобная система поиска не гарантирует, что пациент найдется. Во-первых, сам факт обращения за медицинской помощью (неважно, в какой форме — например, привезла с улицы в больницу «скорая») составляет врачебную тайну, а значит сведения о пациенте могут быть переданы другим людям только с его согласия (статья 13 закона «Об основах охраны здоровья»). Во-вторых, пациент может быть не в состоянии выразить согласие и вообще что-либо в силу физических или психических проблем. В третьих, люди часто пропадают в одном регионе, а находятся в другом.

В приемных отделениях больниц к делу подходят формально. Если привозят пациента без документов, в базе данных больницы есть его описание — например: «Около 40 лет, волосы русые, глаза голубые, рост 180 см, нормального телосложения, на руке тату» (пример). Когда в больницу звонят и спрашивают, не поступал ли такой-то, описание ищущих может не совпадать с описанием неизвестного пациента в базе данных. Либо врачи просто не хотят вдаваться в подробности.

Таких случаев немало. Например, несколько дней назад в подмосковной Балашихе пропала женщина. Как выяснилось позже, по пути в лес она упала и сломала ногу. С родственниками связаться она не могла из-за нарушенной после инсульта речи. Волонтеры искали её в лесу, а местный житель, увидевший объявление о поисках, сообщил, что женщина лежит в Центральной балашихинской больнице. При этом накануне и волонтеры, и полицейские звонили в эту больницу. Им упорно отвечали, что такой пациентки нет — «похожая не поступала». Только после того, как волонтеры приперли к стенке врачей с данными — диагноз, точная дата поступления в больницу, как бригада «скорой» забрала женщину с улицы, — они подтвердили, что разыскиваемая женщина у них в больнице.