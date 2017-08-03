Дорогие друзья! С 01 до 31 августа 2017 года по вашим пожеланиям в нашем Центре возобновляется акция «Здоровая улыбка» + консультация стоматолога-терапевта БЕСПЛАТНО!
Профессиональная гигиена - это лечебно-профилактическая процедура, которая не только позволяет вернуть природный естественный оттенок зубов, но и помогает предотвратить такие заболевания полости рта, как кариес и гингивит!
По специальной цене Вы получаете:
1) Консультация СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА
2) Профессиональную гигиену полости рта
3) Экономию в размере 1450 рублей
Комплекс мероприятий по профессиональной чистке зубов включает в себя:
- удаление налета (в том числе от курения, пищевых красителей);
- эффективное удаление поддесневого и наддесневого камня;
- глубокое промывание пародонтальных карманов;
- полировку поверхности зубов.
Многие пациенты уже оценили эту услугу и предпочитают платить за профилактику, а не за лечение и протезирование зубов.
В стоимость акции входит:
- Скаллер+Airflow+полировка цирконием.
- Акция не распространяется на другие спецпредложения Центра.
- Обязательна предварительная запись. Акция действует с 01.08.
до 31.08.2017 г.
- Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Подробности по телефону: + 7(495)767-67-46
Хотите иметь красивую улыбку?
Запишитесь на процедуру прямо сейчас!
Зеленоград, корпус 1557
- Мы отличаемся!
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+7 (495) 76-76-746
- БАБИН ДВОР
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Есть всесезонная
площадка на воде.
- Магазин "Я сама"
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все для пэчворка
декупажа, украшений
- В АВГУСТЕ
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