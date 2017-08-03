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Супер-акция «Здоровая улыбка» со скидкой 25% в Центре Функциональной стоматологии 03.08.2017 Центре Функциональной стоматологии Реклама

Дорогие друзья! С 01 до 31 августа 2017 года по вашим пожеланиям в нашем Центре возобновляется акция «Здоровая улыбка» + консультация стоматолога-терапевта БЕСПЛАТНО!

Профессиональная гигиена - это лечебно-профилактическая процедура, которая не только позволяет вернуть природный естественный оттенок зубов, но и помогает предотвратить такие заболевания полости рта, как кариес и гингивит!

По специальной цене Вы получаете:

1) Консультация СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА

2) Профессиональную гигиену полости рта

3) Экономию в размере 1450 рублей

Комплекс мероприятий по профессиональной чистке зубов включает в себя:

  • удаление налета (в том числе от курения, пищевых красителей);
  • эффективное удаление поддесневого и наддесневого камня;
  • глубокое промывание пародонтальных карманов;
  • полировку поверхности зубов.

Многие пациенты уже оценили эту услугу и предпочитают платить за профилактику, а не за лечение и протезирование зубов.

В стоимость акции входит:

  • Скаллер+Airflow+полировка цирконием.
  • Акция не распространяется на другие спецпредложения Центра.
  • Обязательна предварительная запись. Акция действует с 01.08. до 31.08.2017 г.
  • Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Подробности по телефону: + 7(495)767-67-46

Хотите иметь красивую улыбку?

Запишитесь на процедуру прямо сейчас!

Зеленоград, корпус 1557

http://zelcfs.ru


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