Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Еще в шести зеленоградских домах отключают электричество из-за долгов управляющих компаний. Адреса 02.08.2017 ZELENOGRAD.RU

Лифты и освещение в подъездах отключат на сутки 3 августа в корпусах 424а, 914, 915, а 4 августа — в корпусах 614 и 615. В корпусе 2306а отключат электричество до полного погашения долга — хотя дом еще не заселен.

Об этом сообщает «Мосэнергосбыт». По данным организации, «Жилищник района Савелки» задолжал за электроэнергию 5,6 миллиона рублей, «Жилищник района Старое Крюково» — 3,2 млн, «Жилищник района Матушкино» — 1,7 млн. руб. Электричество в подъездах отключат в 14:00 на 23 часа. «РЭК №2», управляющий корпусом 2306а, должен энергетикам меньше — 56 тысяч рублей — но дом отключают «до полного погашения долга». В этом доме, построенном в 2014 году, всё ещё продаются квартиры.

Наказывать жителей за долги управляющих компаний — постоянная практика «Мосэнергосбыта». Если раньше выбирали дома с двумя лифтами в подъездах — один показательно отключают, другой работает, — то теперь добрались до девятиэтажек, где только один лифт (корпус 424а).

Читайте также
Что особенного в домах, где отключают электричество за общие долги?
 Реклама
Сдам помещение под офис в корпусе 1650 Объявления
Детский сад "Домовенок" работает все лето. Принимаем детей от 1,5 лет. Объявления
Вакансия медицинской сестры в "Детство плюс" Объявления
Функциональный тренинг и растяжка в спорткомплексе «Космос» - безопасно, доступно, эффективно. Промокод внутри Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Совсем рядом!

В клинике работает
лаборатория от Артвет

 Реклама
БАБИН ДВОР

Есть всесезонная
площадка на воде.

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
В АВГУСТЕ

Товар месяца у
скидки до 10%.

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Совсем рядом!

В клинике работает
лаборатория от Артвет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
В АВГУСТЕ

Товар месяца у
скидки до 10%.
Реклама