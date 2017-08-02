Лифты и освещение в подъездах отключат на сутки 3 августа в корпусах 424а, 914, 915, а 4 августа — в корпусах 614 и 615. В корпусе 2306а отключат электричество до полного погашения долга — хотя дом еще не заселен.



Об этом сообщает «Мосэнергосбыт». По данным организации, «Жилищник района Савелки» задолжал за электроэнергию 5,6 миллиона рублей, «Жилищник района Старое Крюково» — 3,2 млн, «Жилищник района Матушкино» — 1,7 млн. руб. Электричество в подъездах отключат в 14:00 на 23 часа. «РЭК №2», управляющий корпусом 2306а, должен энергетикам меньше — 56 тысяч рублей — но дом отключают «до полного погашения долга». В этом доме, построенном в 2014 году, всё ещё продаются квартиры.

Наказывать жителей за долги управляющих компаний — постоянная практика «Мосэнергосбыта». Если раньше выбирали дома с двумя лифтами в подъездах — один показательно отключают, другой работает, — то теперь добрались до девятиэтажек, где только один лифт (корпус 424а).