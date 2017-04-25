26 и 27 апреля на сутки выключат свет в очередных зеленоградских домах. На этот раз за долги управляющих компаний перед «Мосэнергосбытом» отключают свет и лифты в корпусах 616, 618, 837, 848б, 856 (26 апреля), а на следующий день — в корпусах 2301, 2302. Жители этих домов тоже задолжали «за коммуналку», но очень разные суммы.



В корпусах 616 и 618 без электричества останутся подъезды и лифты, сообщает «Мосэнергосбыт». «Жилищник района Савелки» остался должен предприятию 6,7 миллиона рублей. В корпусах 837, 848б (это одна из новых башен на «старом» мосту) и 856 — подъезды, подвалы, лестницы, чердаки. «Жилищник района Старое Крюково» должен всего 50 тысяч рублей за февраль. В 2301 и 2302 отключат лифты и освещение в подъезде — их УК «Дос» не заплатила 1,4 млн рублей.

Свои долги перед энергетиками управляющие компании оправдывают долгами жителей за жилищно-коммунальные услуги — освещение в местах общего пользования жилых домов частично оплачивается ими (в платежках это графа «содержание и текущий ремонт»). Хотя после бессрочных отключений в жилых домах «Жилищник района Матушкино» как-то нашёл 13 миллионов рублей, чтобы расплатиться за электричество, после чего свет вернули в десять домов 1 микрорайона. Жители корпуса 848, выбранного на этот раз для «точечного» отключения, суммарно задолжали 183 тысячи рублей, а в 837-м — 1,1 миллиона рублей (вполне сравнимо с другими домами в 8 микрорайоне, например, с корпусом 815). Долги корпуса 856 перед «Жилищником района Старое Крюково» огромны — более 50 млн рублей, но жители дома годами остаются заложниками бюрократических споров. В 90-х годах сюда поселили работников бюджетной сферы, но постоянную регистрацию они так и не получили.



Суммарный долг жителей отключаемого корпуса 616 — 2,7 млн рублей, 618-го — почти 2 млн. Можно сравнить: примерно столько же задолжали в корпусе 701 — 2 млн, а долг корпуса 360 составил около 4 млн. По какому принципу выбирают дома для наказания, так и осталось загадкой. «Выбор отключаемых домов осуществляется, исходя из общего списка объектов по договору энергоснабжения, но исключая объекты, ограничение которых может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям», — прокомментировали Zelenograd.ru в ПАО «Мосэнергосбыт». В организации отметили, что действуют строго в рамках постановления правительства Москвы № 442 и еженедельно участвуют в совещаниях по поводу долгов «Жилищников», которые инициирует зеленоградская префектура, а кроме того, напрямую ведут переговоры с самими управляющими компаниями — но это «не приносит должных результатов». В первую очередь, это касается «Жилищников» районов Матушкино и Савелки.