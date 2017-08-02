Почему брусчатка развалилась? На участке, где подростки разобрали брусчатку и снимали видео, ещё ведутся работы. Здесь брусчатое покрытие стыкуется с асфальтовым проездом от дома. На время работ убрали тротуарное ограждение, но ещё не до конца закрепили примыкание. Соответственно, машина, выехав на дорожку, разломала ее. Подрядчик не виноват, виноваты те, кто ездит здесь на автомобилях, хотя в начале и в конце дорожки стоят знаки, что это пешеходная зона. Брусчатое покрытие переложили там уже на следующий день, в воскресенье.

Может, брусчатку неправильно укладывают? За технологией ведётся полный контроль. Подрядчик сделал всё как положено: с отсыпкой на основание, с подстилающим слоем из песочной смеси. Пеняют, мол, один песок. Это не так. Песок смешивается со специальной сухой смесью. После того как брусчатое покрытие полностью положат, сделают асфальтовое примыкание к проездам, чтобы дорожка не разваливалась, не «уходила в сторону». На примыкании используют цементную смесь (так называемый «замок»), а сверху кладут асфальт с пологим, ровным съездом для колясок, велосипедов, самокатов, роликов.

Почему не закрыли въезд для машин? Раньше здесь стояли столбики, но их кто-то украл. Заградительные ленты срывают. Для примера, возле корпуса 1206 был провал грунта там, где проходит ливневая канализация. До приезда «Мосводостока», который восстановил ливневый колодец и засыпал провал новым грунтом на следующий же день, огородили место металлическими столбиками, обмотали лентой в три-четыре ряда. Наутро от ленты ни следа — всю оборвали, одни столбики остались. В начале и в конце дорожки также стояли столбики с лентой, её и там оборвали.

Какая будет защита от автомобилей? На примыкании поставим два вазона — уже сегодня, наверное (разговор был 1 августа). Вазоны тяжёлые, автомобилем не сдвинуть. А чуть позже — вероятно, уже на следующей неделе — подрядчик установит дополнительные ограждения по бокам, чтобы вазоны нельзя было объехать по газонам — это есть в техническом задании.

Когда дорожку доделают? Окончание работ по плану назначено на 25 августа, но с большой вероятностью подрядчик закончит раньше, уже к 15-му.

Как относятся к поступку подростков. Специалист управы, с которым мы разговаривали, называет их «вандальные дети», что, в общем, говорит об отношении.