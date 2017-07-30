Стал расспрашивать местных (сам живёт в другом микрорайоне), как давно здесь положили плитку. Сказали — три-четыре дня назад.

Брусчатка разъехалась веером на стыке пешеходной тропинки с примыкающим перпендикулярно заасфальтированным проездом от корпуса 1209. Вдоль газонов плитку держит бордюр, а на месте разрывов, где дорожки пересекаются, — никаких ограничителей. Видно, что песок по границе тротуара пытались превратить в скрепляющую смесь. Только вот смесь, как определили подростки опытным путём, рассыпается в ладони от лёгкого нажатия пальцем. Субстанция всё ещё была влажной, хотя, вероятно, подразумевалось, что за несколько дней уже должна была превратиться в камень.

Столкнувшись с таким безобразием, ребята возмутились, оценили-проанализировали, как могли, и выложили отвалившимися брусками слово «пидоры», которым характеризуют своё отношение ко всем причастным к подобной халтуре.

«Отмывают деньги. Сколько лямов ушло на такое? Давайте засыплем жалобами тех, кто это организовал!» — таким обращением сопроводили ребята свой первый фотовидеорепортаж в соцсетях.