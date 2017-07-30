Тротуарная плитка рассыпалась, не продержавшись и нескольких дней. Двое подростков не смогли пройти равнодушно мимо халтуры и решили привлечь внимание взрослых, чтобы те всё исправили.
«Противно видеть такие проблемы в городе — где банально свежий тротуар разваливается. Многие снимают [на видео] проблемы у себя в городе, и иногда это помогает. Примеров, когда где-то непригодный для жизни дом, а никто не жалуется, — куча. Тогда, как правило, помогает большая огласка», — поделился с Zelenograd.ru своими наблюдениями Константин, 15-летний зеленоградский школьник.
Брусчатку между корпусами 1205 и 1209 начали перекладывать на прошлой неделе. Константин с 16-летним братом Ильёй гуляли в субботу, 29 июля, по городу, когда наткнулись на эту «красоту».
"Мы там просто проходили. Сначала я заметил людей, которые швабрами «вгоняли» песок между плитками. Пройдя немного, увидел место, где дорожка разваливается", — рассказал школьник.
Стал расспрашивать местных (сам живёт в другом микрорайоне), как давно здесь положили плитку. Сказали — три-четыре дня назад.
Брусчатка разъехалась веером на стыке пешеходной тропинки с примыкающим перпендикулярно заасфальтированным проездом от корпуса 1209. Вдоль газонов плитку держит бордюр, а на месте разрывов, где дорожки пересекаются, — никаких ограничителей. Видно, что песок по границе тротуара пытались превратить в скрепляющую смесь. Только вот смесь, как определили подростки опытным путём, рассыпается в ладони от лёгкого нажатия пальцем. Субстанция всё ещё была влажной, хотя, вероятно, подразумевалось, что за несколько дней уже должна была превратиться в камень.
Столкнувшись с таким безобразием, ребята возмутились, оценили-проанализировали, как могли, и выложили отвалившимися брусками слово «пидоры», которым характеризуют своё отношение ко всем причастным к подобной халтуре.
«Отмывают деньги. Сколько лямов ушло на такое? Давайте засыплем жалобами тех, кто это организовал!» — таким обращением сопроводили ребята свой первый фотовидеорепортаж в соцсетях.
В ту же субботу другой собеседник Zelenograd.ru стал свидетелем, как некая машина вишнёвого цвета выехала на свежую брусчатку с той самой асфальтовой дорожки. Правда, тут же сдала назад, разрушив тротуар. Любопытно, что прежде в этом месте стояли ограничительные столбики, преграждающие въезд на пешеходную тропинку. Сейчас там нет ни столбиков, никакой другой элементарной преграды хотя бы в виде сигнальной ленты.
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