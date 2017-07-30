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Подростки выложили слово ****** брусчаткой, которая вывалилась из новой дорожки в 12-м микрорайоне 30.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Тротуарная плитка рассыпалась, не продержавшись и нескольких дней. Двое подростков не смогли пройти равнодушно мимо халтуры и решили привлечь внимание взрослых, чтобы те всё исправили.

«Противно видеть такие проблемы в городе — где банально свежий тротуар разваливается. Многие снимают [на видео] проблемы у себя в городе, и иногда это помогает. Примеров, когда где-то непригодный для жизни дом, а никто не жалуется, — куча. Тогда, как правило, помогает большая огласка», — поделился с Zelenograd.ru своими наблюдениями Константин, 15-летний зеленоградский школьник.

«Хотим уточнить, что это адресовано не прохожим, а тем людям, которые плохо сделали свою работу», — сказали ребята

Брусчатку между корпусами 1205 и 1209 начали перекладывать на прошлой неделе. Константин с 16-летним братом Ильёй гуляли в субботу, 29 июля, по городу, когда наткнулись на эту «красоту».

"Мы там просто проходили. Сначала я заметил людей, которые швабрами «вгоняли» песок между плитками. Пройдя немного, увидел место, где дорожка разваливается", — рассказал школьник.

Свежеуложенная брусчатка раскинулась веером, будто подверглась удару невидимого футуристического оружия…
…или магического заклинания

Стал расспрашивать местных (сам живёт в другом микрорайоне), как давно здесь положили плитку. Сказали — три-четыре дня назад.

Брусчатка разъехалась веером на стыке пешеходной тропинки с примыкающим перпендикулярно заасфальтированным проездом от корпуса 1209. Вдоль газонов плитку держит бордюр, а на месте разрывов, где дорожки пересекаются, — никаких ограничителей. Видно, что песок по границе тротуара пытались превратить в скрепляющую смесь. Только вот смесь, как определили подростки опытным путём, рассыпается в ладони от лёгкого нажатия пальцем. Субстанция всё ещё была влажной, хотя, вероятно, подразумевалось, что за несколько дней уже должна была превратиться в камень.

Столкнувшись с таким безобразием, ребята возмутились, оценили-проанализировали, как могли, и выложили отвалившимися брусками слово «пидоры», которым характеризуют своё отношение ко всем причастным к подобной халтуре.

«Отмывают деньги. Сколько лямов ушло на такое? Давайте засыплем жалобами тех, кто это организовал!» — таким обращением сопроводили ребята свой первый фотовидеорепортаж в соцсетях.

В ту же субботу другой собеседник Zelenograd.ru стал свидетелем, как некая машина вишнёвого цвета выехала на свежую брусчатку с той самой асфальтовой дорожки. Правда, тут же сдала назад, разрушив тротуар. Любопытно, что прежде в этом месте стояли ограничительные столбики, преграждающие въезд на пешеходную тропинку. Сейчас там нет ни столбиков, никакой другой элементарной преграды хотя бы в виде сигнальной ленты.

2015 год: и столбики от случайного «наезда» на пешеходную дорожку, и бортик, не дающий расползтись пешеходной дорожке за границы дозволенного…
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Обсуждение
Ляляка Московская
Вчера, 21:55
"Сколько лямов ушло на такое?" Очевидно , много. Только некоторые взрослые дяди , наверное , скажут ребятам , что им работать надо , а не ерундой заниматься , как в комментарии к этому ролику https://www.youtube.com/watch?v=bM8jhFcWqjA&t=178s , - кстати там тоже есть о плитке .
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