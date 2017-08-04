Название «ЯБЛОКИ и ГРУШИ» раскрывает секрет полностью — для бутика ателье шьет одежду на два типа женской фигуры — «яблоко» и «груша». Почему для них? Потому что купить готовые вещи на такие фигуры довольно сложно. Несмотря на то, что эти фигуры, как принято считать, являются нестандартными, стандарты для них существуют. Но шить одежду для таких фигур сложно и невыгодно. Как отметила один российский дизайнер одежды, имеющая свою торговую марку и сеть магазинов, у нестандартных дам очень низкая покупательская способность — покупки совершают не часто и платить за вещь дорого не хотят. Доля правды в этом есть, но может быть тут перепутаны причина и следствие? Может быть не хотят, потому что нет достойного предложения?

Сегодня в «ЯБЛОКАХ и ГРУШАХ» уже представлены готовые модели одежды — брюки, юбки, топы, блузы, платья. Каждая модель уникальна, так как ткани закупаются малыми партиями и каждая вещь отшивается в одном размере. Шанс встретить кого-то в «своем» наряде на улице равен нулю. Если размер, который имеется в наличии не ваш, сшить в кратчайшие сроки такую модель не составляет труда, так как лекала готовы на все размеры, а разнообразные ткани, как правило, есть в наличии.