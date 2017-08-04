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Ателье «Яблоки и Груши» шьет одежду для женщин с нестандартными фигурами 04.08.2017 Ателье-бутик «Яблоки и груши» Реклама

В ТЦ «Савёлки» на 2 этаже в павильоне 202 открылось заведение с загадочным названием «ателье-бутик ЯБЛОКИ и ГРУШИ».

Первый вопрос — что такое «ателье-бутик»? Второй — почему «ЯБЛОКИ и ГРУШИ»?

Ателье-бутик работает как ателье — то есть оказывает услуги по индивидуальному пошиву и ремонту одежды, а бутик предлагает уже готовую одежду, но сшитую тут же, в ателье.

Модели одежды придумывает и утверждает к производству талантливая и креативная команда ателье. Там же для утвержденной модели конструктор разрабатывает лекала, с использованием компьютерной программы семейства САПР. Ткани закупаются итальянские, так как конкурировать в этой области по красоте и качеству с итальянцами пока мало кому удается. Новое профессиональное оборудование Juki, Juck и Comel дает возможности опытным портным воплощать задуманное качественно и красиво!

Название «ЯБЛОКИ и ГРУШИ» раскрывает секрет полностью — для бутика ателье шьет одежду на два типа женской фигуры — «яблоко» и «груша». Почему для них? Потому что купить готовые вещи на такие фигуры довольно сложно. Несмотря на то, что эти фигуры, как принято считать, являются нестандартными, стандарты для них существуют. Но шить одежду для таких фигур сложно и невыгодно. Как отметила один российский дизайнер одежды, имеющая свою торговую марку и сеть магазинов, у нестандартных дам очень низкая покупательская способность — покупки совершают не часто и платить за вещь дорого не хотят. Доля правды в этом есть, но может быть тут перепутаны причина и следствие? Может быть не хотят, потому что нет достойного предложения?

Сегодня в «ЯБЛОКАХ и ГРУШАХ» уже представлены готовые модели одежды — брюки, юбки, топы, блузы, платья. Каждая модель уникальна, так как ткани закупаются малыми партиями и каждая вещь отшивается в одном размере. Шанс встретить кого-то в «своем» наряде на улице равен нулю. Если размер, который имеется в наличии не ваш, сшить в кратчайшие сроки такую модель не составляет труда, так как лекала готовы на все размеры, а разнообразные ткани, как правило, есть в наличии.

Так же здесь готовы оказать помощь тем, кто решился сшить себе наряд сам, но испытывает трудности с подбором ткани, раскроем, выполнением сложного узла или посадкой на фигуру. Опытные мастера сделают все, чтобы обновка, сделанная своими руками радовала вас не меньше, чем дорогая, брэндовая вещь

Приходите в ателье-бутик «ЯБЛОКИ и ГРУШИ» и убедитесь, что одеваться красиво — это реально при любой фигуре.

Ждем Вас ежедневно с 10:00 до 21:00 в ТЦ «Савёлки» по адресу г. Зеленоград, Савелкинский проезд д. 2, 2-й этаж, павильон 202.

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Телефон: +7(965)163 04 94

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