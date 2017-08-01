«Достойно собрать ребёнка в школу — задача не из лёгких даже для вполне обеспеченных родителей. А если родителей нет, и ребёнок находится под опекой бабушки-пенсионерки? Или школьник растёт только с мамой?» — задались вопросами в зеленоградском филиале Центра помощи многодетным семьям «Многомама», который инициировал акцию помощи.

Акция проходит при поддержке Культурного центра «Доброволец», который организует у себя сбор вещей в корпусе 832 (белое крыльцо с торца здания, пандус, звонок — домофон). Контактный телефон: 8(977)779-6130.

Распределять собранное будут между подопечными многодетными семьями центра «Многомама». Чтобы присоединиться к центру «Многомама», нужно заполнить анкету на их сайте.