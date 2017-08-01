Акция «Соберем ребенка в школу» начнётся в Зеленограде 1 августа и продлится до 25 августа. Цель — помочь многодетным семьям с пятью и более детьми. Помощь будут принимать в корпусе 832 в рабочие дни с 9:00 до 16:00 — собирают только канцтовары и новые вещи для школы.
«Достойно собрать ребёнка в школу — задача не из лёгких даже для вполне обеспеченных родителей. А если родителей нет, и ребёнок находится под опекой бабушки-пенсионерки? Или школьник растёт только с мамой?» — задались вопросами в зеленоградском филиале Центра помощи многодетным семьям «Многомама», который инициировал акцию помощи.
Акция проходит при поддержке Культурного центра «Доброволец», который организует у себя сбор вещей в корпусе 832 (белое крыльцо с торца здания, пандус, звонок — домофон). Контактный телефон: 8(977)779-6130.
Распределять собранное будут между подопечными многодетными семьями центра «Многомама». Чтобы присоединиться к центру «Многомама», нужно заполнить анкету на их сайте.
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