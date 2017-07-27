Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере возбуждено в отношении генерального директора зеленоградского завода «Стелла» Олега Латынина. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на более чем 200 млн рублей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии полиции и налоговой службы, Латынин, используя реквизиты подконтрольных заводу организаций, включил в налоговые декларации ложные сведения о суммах понесенных расходов по взаимоотношениям с этими организациями, и таким образом уклонился от налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. Меру пресечения в отношении Латынина пока не избрали.

«Завод Стелла» расположен на Панфиловском проспекте и производит осветительную технику для стройплощадок, стадионов, аэропортов, а также системы защиты авиационной и бронетанковой техники на основе источников высокоинтенсивного света. За 2015 год выручка компании составила 1,6 млрд рублей (рост за год на 20 процентов), а чистая прибыль — 55 миллионов.

Связаться с представителями «Стеллы» оперативно не удалось. Если вы что-то знаете по этой теме, пишите на news@zelenograd.ru.