Врачи-стоматологи Ястремская Елена Станиславовна и Немытышев Андрей Николаевич с 1 августа ведут прием в корпусе 2016.

Врачи-стоматологи Будницкая Надежда Ахметовна, Пономаренко Татьяна Юрьевна, Гребнева Наталия Викторовна — принимают в корпусе 417.

Лечить зубы — не больно, ухаживать и поддерживать их в хорошем состоянии — не сложно, а ходить к стоматологу — не страшно. Не верите? Приходите в нашу клинику «Дантистъ» и убедитесь в этом сами!

Тщательный подбор врачей-стоматологов, оснащение клиники высококачественными материалами и оборудованием ведущих мировых фирм-производителей, позволяет нам оказывать практически весь спектр стоматологических услуг

Комплексный метод в стоматологии — это гибкий подход к лечению и протезированию зубов, а не работа одного узкого специалиста с отдельно взятым зубом. Такой подход к работе практикуют в зеленоградской стоматологической клинике «Дантистъ», где собралась команда профессионалов, постоянно совершенствующих свои знания и умения.

Ну, а пока мы переезжаем, предлагаем вам почитать интервью докторов нашей клиники .

Врач стоматолог-терапевт Максимом Александров рассказывает о наиболее распространенных проблемах, гигиене, уходе за зубами и способах их лечения

Врач-стоматолог Наталья Урядова рассказывает о том, почему надо приходить к врачу, даже если зубы не болят, о гигиене и отбеливании зубов, нюансах обезболивания.

Для чего дети носят «железки» на зубах, знает каждый, — чтобы исправить прикус. Но выравнивать зубы и делать улыбку безупречной можно в любом возрасте. Об этом рассказывает врач-ортодонт Наталья Тищенко.

О протезировании зубов с применением новых технологий и материалов рассказывает стоматолог-ортопед Сергей Самсонов.

Стоматолог-хирург, имплантолог Михаил Смирнов рассказывает о нюансах имплантации зубов, о том, почему это не больно и не страшно, сколько держатся имплантаты, и что важнее — руки хирурга или новые технологии.

Не пропустите, скоро вы сможете познакомиться и с другими врачами клиники, узнать про их специализации и подход к работе.

С уважением, Ваш «Дантистъ».

8-(499)995-12-35

http://dantist-z.ru/