— Наталья Михайловна, что такое ортодонтия в современном понимании?

— Ортодонтия — древняя наука. Люди издавна пытались исправлять положение зубов. А современная ортодонтия занимается профилактикой, диагностикой и лечением зубочелюстных аномалий. Хотя все чаще на первый план выходит просто эстетика. Ко мне приходят пациенты и говорят: «Вы знаете, у меня некрасивая улыбка…»

— Неправильный прикус — это чаще всего врожденная проблема или приобретенная?

— Причин может быть множество. Это и генетические и наследственные факторы, и заболевания матери, которые происходят во время закладки зубов плода. Причины заболеваний челюстно-лицевой области можно разделить на две большие группы: эндогенные и экзогенные. Эндогенные, в свою очередь, делятся на генетические и эндокринные. Экзогенные — это те, что воздействуют как во время внутриутробного периода, так и после рождения ребёнка. К этим факторам относятся экология, содержание фтора в воде, содержание витаминов и минералов в еде, приём лекарств, курение, стресс, вирусные заболевания, вредные привычки и многое другое.

— В каком возрасте можно заниматься исправлением прикуса?

— В любом. Среди наших пациентов есть люди преклонного возраста. Иногда ортопеды направляют к нам пожилых людей, чтобы поставить потом правильные конструкции. Ограничения могут быть только по состоянию слизистой, костной ткани.

— В каком возрасте ребенка можно приводить к ортодонту?

— По желанию родителей. Но я рекомендую обязательно показать врачу ребенка в три года. Это не значит, что мы будем сразу что-то делать, устанавливать, но врач-ортодонт может оценить ситуацию — есть ли факторы риска, которые в будущем приведут к осложнениям.