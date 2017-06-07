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Что такое идеальная улыбка, и как её сделать. Стоматолог клиники «Дантистъ» — об исправлении прикуса и выравнивании зубов 07.06.2017 Стоматологическая клиника «Дантистъ» Реклама

Для чего дети носят «железки» на зубах, знает каждый, — чтобы исправить прикус. Но выравнивать зубы и делать улыбку безупречной можно в любом возрасте. Мы продолжаем беседовать с врачами зеленоградской стоматологической клиники «Дантистъ» — на этот раз говорим с врачом-ортодонтом Натальей Тищенко.

Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru

— Наталья Михайловна, что такое ортодонтия в современном понимании?

— Ортодонтия — древняя наука. Люди издавна пытались исправлять положение зубов. А современная ортодонтия занимается профилактикой, диагностикой и лечением зубочелюстных аномалий. Хотя все чаще на первый план выходит просто эстетика. Ко мне приходят пациенты и говорят: «Вы знаете, у меня некрасивая улыбка…»

— Неправильный прикус — это чаще всего врожденная проблема или приобретенная?

— Причин может быть множество. Это и генетические и наследственные факторы, и заболевания матери, которые происходят во время закладки зубов плода. Причины заболеваний челюстно-лицевой области можно разделить на две большие группы: эндогенные и экзогенные. Эндогенные, в свою очередь, делятся на генетические и эндокринные. Экзогенные — это те, что воздействуют как во время внутриутробного периода, так и после рождения ребёнка. К этим факторам относятся экология, содержание фтора в воде, содержание витаминов и минералов в еде, приём лекарств, курение, стресс, вирусные заболевания, вредные привычки и многое другое.

— В каком возрасте можно заниматься исправлением прикуса?

— В любом. Среди наших пациентов есть люди преклонного возраста. Иногда ортопеды направляют к нам пожилых людей, чтобы поставить потом правильные конструкции. Ограничения могут быть только по состоянию слизистой, костной ткани.

В каком возрасте ребенка можно приводить к ортодонту?

— По желанию родителей. Но я рекомендую обязательно показать врачу ребенка в три года. Это не значит, что мы будем сразу что-то делать, устанавливать, но врач-ортодонт может оценить ситуацию — есть ли факторы риска, которые в будущем приведут к осложнениям.

Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru

— Какие конструкции для исправления прикуса существуют?

— Есть съемные и несъемные аппараты. Несъемные (которые пациенты не могут снять сами) — это брекеты, а также аппараты, которые крепятся к зубам. К съемным конструкциям относятся пластинки, трейнеры, корректоры. Пациенты могут их снимать самостоятельно.

— А какие из них чаще используются?

— Это зависит от ситуации. Иногда даже взрослым пациентам перед постановкой тех же брекетов мы ставим различные съемные конструкции. Кому-то порекомендуем только трейнеры.

— Зачем исправлять прикус у детей с молочными зубами?

— Чтобы предотвратить ухудшение ситуации в более старшем возрасте.

— В каком возрасте можно ставить брекеты?

— Частичную брекет-систему (можно уже установить при прорезывании 4-х фронтальных зубов ) — где-то в 8-9 лет.

Сейчас, конечно, все хотят иметь идеальную улыбку. Но если речь идет не о серьезных проблемах, а исключительно об эстетике, я бы посоветовала начинать заниматься этим не раньше 12 лет. В этом возрасте подросток уже психологически готов ухаживать за своими зубами, не забывать их чистить. «Вы сейчас три месяца чистите зубы. И только потом мы ставим брекеты». А добиться такой сознательности от детей непросто.

— Людям с брекетами и ортодонтическими пластинками нужна особая гигиена зубов?

— Да. Утром и вечером чистить зубы в обязательном порядке, а лучше три раза в день. Чистим двумя специальными пастами — одна против воспаления десен, другая против кариеса.

Существуют и специальные монопучковые щетки для ортодонтических аппаратов, с V-образным вырезом. Есть и специальные ёршики. Дополнительно к ним надо пользоваться ополаскивателями полости рта.

Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru

— Сколько, в среднем, надо носить брекеты?

— Частичную брекет-систему — от шести месяцев до года. Сколько носить полную — это решается индивидуально, в зависимости от патологии. Но в среднем года на два ношения брекетов надо настроиться любому пациенту.

— Ортодонтическое лечение — это болезненно?

— Порог чувствительности у всех людей разный. Одни говорят: «Вы знаете, ничего не болит. Даже настораживает». А другие говорят, что болезненно первые 3-4 дня после приема у врача. В любом случае, если и есть болевые ощущения, они уходят после нескольких дней.

Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru

— При ношении ортодонтических аппаратов нарушается дикция?

— Есть брекеты вестибулярные и лингвальные. Лингвальные (незаметные) брекеты крепятся с внутренней, жевательной стороны зубов. Язык какое-то время привыкает к этому ощущению и могут быть какие-то нарушения дикции первое время. С вестибулярными брекетами этого не происходит.

Нарушения дикции могут происходить, когда мы ставим съемные конструкции. С пластинками при правильном режиме привыкания в течение недели-месяца дикция восстанавливается полностью.

— Есть ли какие-то ограничения в занятиях спортом?

— Это, скорее, не ограничения, а меры предосторожности. Прежде всего это касается бокса, контактных боев, восточных единоборств. Надо надевать специальные спортивные капы, чтобы защитить зубы с брекетами. Пловцам лучше снимать ортодонтические пластинки — просто потому, что они могут выпасть во время плавания.

— В каких случаях противопоказано лечение у ортодонта?

—  Это венерические заболевания, ВИЧ-инфекция, заболевания щитовидной железы или иммунные (если он не в стадии ремиссии), психические болезни, онкология. туберкулез.

— А во время беременности можно?

— Не противопоказано, но в каждом случае надо подходить индивидуально. Если вы забеременели во время ношения брекетов, надо обязательно сказать об этом врачу-ортодонту.

Я бы не рекомендовала начинать исправлять прикус зубов во время беременности или подготовки к ней. Беременность проходят по-разному, у кого-то очень легко, у кого-то очень тяжело. Как будет реагировать организм, что произойдет с костными тканями, когда мы начнем с ним работать, непредсказуемо. Поэтому лучше отложить ортодонтическое лечение.

Еще одна рекомендация. Если вы планируете переезжать далеко от дома, то не стоит ставить брекеты на «старом» месте. Знаете, как планируют — «поставлю здесь, потому что подешевле».

Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru

— Что же в этом плохого?

— Каждый доктор определяет индивидуальный план лечения. Он должен наблюдать пациента в динамике. Например, сегодня ко мне пришла девушка, которая лечилась в другой клинике, а её доктор сейчас в отпуске. Она просила поменять дугу, но я отказала, потому что не знаю плана её лечения. Конечно, как специалист я могу это сделать, но это может пойти вразрез с планом лечения другого специалиста, который ведет вот этого конкретного пациента.

Разумеется, в экстренной ситуации можно пойти к любому доктору, но без особых причин бегать от одного к другому и третьему не стоит. Надо все-таки доверять врачу, тогда и результат будет лучше.

— Какими могут быть экстренные ситуации?

— Отклеился брекет, например. В этом случае надо сразу обратиться к доктору, потому что зуб может изменить свое положение.

Лигатурные брекеты врач привязывает с помощью специальных резиночек или лигатур. Заправляем их, чтобы они не царапались. Но во время чистки зубов или еще по какой-то причине их можно случайно зацепить, и торчащие лигатуры могут травмировать слизистую щеки или губы. Любой врач-ортодонт может помочь в этой ситуации. А если тянуть время, то может присоединиться инфекция и привести к патологии, которую придется лечить уже хирургически.

http://dantist-z.ru/

Зеленоград, корпуса 417, 607, 2016

8 (499) 995-12-35


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