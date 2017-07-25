Светофор начали снимать около трёх часов дня в понедельник, 24 июля, рассказали автомобилисты в сообществе «ЗелАО Auto» во «ВКонтакте». «Я ехал в три часа, светофор наполовину отсутствовал, а одна секция болталась на проводах», «Стоит сотрудник ГИБДД, и конусами закрыт поворот», «Ехала в 16:20 с эстакады направо. Секция светофора, где стрелка, была просто отломана и болталась под светофором. Поворачивали все по памяти», «Я ехал около 18:00, никого не было, и все поворачивали как раньше», — пишут водители.

В первую очередь, автомобилисты предположили, что ГИБДД осуществила свою идею об отмене левого поворота с Панфиловского проспекта на Солнечную аллею. Оказалось, светофор просто сломался и его меняли на новый.

Как рассказали Zelenograd.ru в ЦОДД, около часа дня из-за короткого замыкания перестала работать жёлтая секция светофора. Примерно через час его починили. А ещё через час этот же светофор сбил автобус при съезде с эстакады. Разбитое устройство сняли и повесили новое примерно около семи часов вечера.

Так что пока перекрёсток работает в прежнем режиме, но вопрос об отмене левого поворота с Панфиловского на Солнечную остаётся открытым. О планах автоинспекции запретить его рассказал в начале июня заместитель командира отдельного батальона ДПС по Зеленограду Виталий Заиченко.

«Поворот с Панфиловского проспекта на Солнечную аллею будет запрещен, — сказал Заиченко. — На этой развязке будет одностороннее движение в сторону улицы Гоголя». Для поворота с Панфиловского предлагается уходить на Крюковскую площадь. Со стороны Солнечной аллеи автобусы и автомобили будут ехать прямо по двум полосам, левая полоса — для поворота на или под Крюковскую эстакаду.

Чтобы повернуть с Панфиловского на Солнечную, водители должны разворачиваться под эстакадой на Крюковской площади. По мнению ГИБДД, такое изменение схемы движения позволит разгрузить и сделать безопаснее пересечение Панфиловского проспекта, Солнечной аллеи и улицы Гоголя. Однако 75 процентов респондентов, принявших участие в опросе Zelenograd.ru, не поддержали запрет левого поворота с Панфиловского на Солнечную. Некоторые автомобилисты уверены, что случись авария в районе Крюковской площади, и встанут все направления, кроме, может быть, эстакады. Такой же «затык» можно будет ожидать и в часы пик.