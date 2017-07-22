Ограда с надписью «Проход закрыт» появилась на пешеходной дорожке, ведущей к Большому городскому пруду. А на информационном щите висит предупреждение, что территория пляжа закрыта для посещения отдыхающими «во избежание причинения вреда жизни и здоровью населения» в связи с реконструкцией зоны отдыха.

Как сообщили Zelenograd.ru в МЧС, пляж закрыт минимум на ближайшие субботу-воскресенье, то есть 22 и 23 июля, в связи с благоустройством территории и очисткой береговой зоны. При этом ранее префектура уверяла, что на время реконструкции «закрывать пляжную зону не планируется». Официально о том, что городской пляж будет закрыт в ближайшие выходные ни городская администрация, ни МЧС не предупреждали.