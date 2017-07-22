1 комментарий
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Пляж Большого городского пруда закрыли на выходные 22.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Ограда с надписью «Проход закрыт» появилась на пешеходной дорожке, ведущей к Большому городскому пруду. А на информационном щите висит предупреждение, что территория пляжа закрыта для посещения отдыхающими «во избежание причинения вреда жизни и здоровью населения» в связи с реконструкцией зоны отдыха.

Как сообщили Zelenograd.ru в МЧС, пляж закрыт минимум на ближайшие субботу-воскресенье, то есть 22 и 23 июля, в связи с благоустройством территории и очисткой береговой зоны. При этом ранее префектура уверяла, что на время реконструкции «закрывать пляжную зону не планируется». Официально о том, что городской пляж будет закрыт в ближайшие выходные ни городская администрация, ни МЧС не предупреждали.

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Обсуждение
Барри
2 часа назад
Правильно, летом надо закрыть и перекопать все площади и улицы в городе, а вот тут надо пляж благоустроить, когда закрыть? Да в выходные же, когда ж ещё-то! Вот это постоянное мелкое бытовое ублюдство неимоверно вымораживает.
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