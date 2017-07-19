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Балетмейстер из Зеленограда вышел в финал московского конкурса. Поможем ему победить! 19.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Поддержать Виталия Митина, балетмейстера культурного центра «Зеленоград», можно на сайте конкурса «Лучший культурно-просветительский работник Москвы» в номинации «Приз зрительских симпатий». Голосование продлится до 24 июля.

Виталий Митин КЦ Зеленоград
КЦ Зеленоград/youtube.com

Виталий Митин — режиссёр-балетмейстер, руководитель студии исторического бального танца «Зеленоградский бал», лауреат многочисленных конкурсов и один из московских инициаторов возрождения бальных традиций в России. «За полтора года ему удалось научить танцевать никогда не танцевавших взрослых людей, — пишут о Митине благодарные ученики. —  На театрализованные балы, которые проходят в КЦ „Зеленоград“ приезжают бальные коллективы из Москвы, Рязани, Твери, Клина».

Чтобы проголосовать за Виталия Митина, надо поставить «лайк» под его видеопрезентацией. Итоги голосования в номинации «Приз зрительских симпатий» будут подведены 24 июля в полдень.

Конкурс «Лучший культурно-просветительный работник Москвы — 2017» — часть городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера», который проводят московские власти. Конкурс призван оценить профессиональное мастерство и продвинуть талантливых специалистов. Проект Виталия Митина, с которым он участвует в конкурсе, связан с возрождением и реконструкцией исторических бальных танцев XVIII, XIX и XX веков в России. В финал прошли десять участников конкурса. Победители получат денежные призы — от 40 000 до 100 000 тысяч рублей.

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