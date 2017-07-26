Начнётся всё в 16:00 в уже привычном месте — на поляне рядом с парковкой веломобилей — с мастер-классов по рисованию восковыми карандашами и 3D-ручками от центра GREENLAB, интересных как детям, так и взрослым. Творческий мастер-класс проведёт детский клуб «Совенок».



Расслабиться под приятную живую музыку в мягких креслах-грушах можно будет с 17:00 до 18:00. Откроет концерт джазовая вокалистка Ольга Ерёмина в компании пианиста Игоря Ванюшина. А в завершении выступит молодая пианистка, лауреат всероссийских конкурсов, студентка Московской государственной консерватории Наталья Карташёва. В её программе — лучшие композиции Рахманинова и Скрябина, а также обработки известных русских народных песен.



В 18:00 пройдёт йога-класс под открытым небом от йога-клуба «Процветание».



В 19:00 начнётся турнир по игре «Крокодил». Кроме того, в течение всего вечера, с 16:00 до 20:00, в «Парке летнего периода» можно бесплатно поиграть в настольные игры от издательства Hobby World. Или заняться спортом — сразиться в бадминтон, настольный теннис и настольный футбол.



Для тех, кто любит поломать голову, предусмотрен квест «Летом в парке». И без угощений в этот раз тоже не обойдётся: сладкая вата и мороженое будут в парке в достатке.



В этом сезоне это уже третий летний вечер проекта «Парк летнего периода». Прошлые «Парки» состоялись 10 и 17 июня, каждое из мероприятий посетили около 100 человек. Следующая встреча запланирована на 12 августа.