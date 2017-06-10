Гостям обещают мягкие кресла-груши и интересное времяпрепровождение — на площадке возле ДК (рядом с парковкой веломобилей) и на летней веранде ДК. В «Парке летнего периода» запланированы фотозоны, книгообмен, аниматоры для детей, теннис, бадминтон и угощения, сладкая вата и мороженое. Вход — свободный.

Первая суббота, 10 июня, начнётся с мастер-класса по скетчингу маркерами и акварелью от студии «Вишни» ( 16:00—18:00 ). Одновременно откроется и цикл мастер-классов «Хочу своё дело!» Ксении Карповой (в 16:00) — «Поговорим о том, как умельцу и творческому человеку организовать „своё дело“, проработаем „ожидания-опасения“, разберём кейсы», пишет автор мастер-классов.

Вслед за этим состоится встреча с зеленоградской мамой-инстаблогером Дарьей Яшковой (в 17:00) и мастер-класс по контактному жонглированию Константина Холодного из Школы оригинального жанра «Per Vultus Glass» ( 18:00—20:00 ). Для любителей настольных игр бесплатную игротеку проведёт издательство Hobby World ( 16:00—18:00 ).

На 19:00 назначено обсуждение идей для празднования 60-летия Зеленограда, на которое приглашают всех инициативных и креативных горожан. Завершит вечер живая музыка в исполнении пианистки Натальи Карташевой и других музыкантов.



С детьми на протяжении всего вечера будет работать аниматор — играть в подвижные и творческие игры.