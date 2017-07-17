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Прекращаются продажи бумажных билетов ТАТ на 60 поездок. Теперь только «Тройка» 17.07.2017 ZELENOGRAD.RU

С середины августа проездной ТАТ на 60 поездок будет доступен только на карте «Тройка» — транспортный комплекс экономит бумагу. До 15 августа каждому покупателю билета на 60 поездок выдают «Тройку» бесплатно.

Переход на карту «Тройка» позволит снизить затраты на бумажные билеты, сообщает «Мосгортранс». Залоговая стоимость карты — 50 рублей. В течение месяца в кассах «Мосгортранса» будут продавать ТАТ (троллейбус, автобус, трамвай) на 60 поездок уже записанным на карту «Тройка», платить залоговую стоимость карты не нужно. Этот проездной стоит 1150 рублей.

«Тройка» — пополняемая карта для оплаты проезда на всех видах транспорта, на неё можно записать любой билет из тарифного меню, а также билет на электричку.

Удобней ли вам бумажный билет, чем «Тройка»?
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