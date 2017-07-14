1 комментарий
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На небольшом участке Солнечной аллеи убрали третью полосу 14.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Новую разметку нанесли на перекрестке Солнечной аллеи и Старокрюковского проезда (дорога к «старому» мосту). Для проезда прямо по Солнечной аллее в сторону МИЭТа осталось две полосы, правая предназначена только для поворота.

Предполагается, что новая схема движения повысит безопасность на этом перекрестке. Раньше три полосы движения в этом месте быстро превращались в две, водителям приходилось перестраиваться на участке длиной 50 метров между двумя светофорами.

Изменить разметку на этом перекрестке предложил сотрудник Центра организации дорожного движения из Зеленограда Илья Марков.

Как вы оцениваете изменения разметки на Солнечной алеее?
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Обсуждение
Max Petrov
1 час назад
Застройка плотнее - машин все больше - надо расширять - а мы сужаем! Почему об этом никто не думает??? Безопасность теперь вырастет - ага - в разы!
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