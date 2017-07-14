Новую разметку нанесли на перекрестке Солнечной аллеи и Старокрюковского проезда (дорога к «старому» мосту). Для проезда прямо по Солнечной аллее в сторону МИЭТа осталось две полосы, правая предназначена только для поворота.

Предполагается, что новая схема движения повысит безопасность на этом перекрестке. Раньше три полосы движения в этом месте быстро превращались в две, водителям приходилось перестраиваться на участке длиной 50 метров между двумя светофорами.