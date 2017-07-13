2 комментария
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Девушка погибла под колёсами «Сапсана» в Солнечногорске 13.07.2017 ZELENOGRAD.RU

«Сапсан» сбил молодую женщину, которая переходила железнодорожное полотно в районе платформы Подсолнечная в неустановленном месте. От множественных травм девушка скончалась на месте.

Новая трагедия случилась примерно в 18:25 в среду, 12 июля. Погибшей около 25—30 лет, сообщили Zelenograd.ru в транспортной полиции.

Меньше чем две недели назад, 1 июля, у платформы Алабушево под колёсами «Сапсана» погибли два человека, которые также пытались перебраться через рельсы в неустановленном месте.

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Обсуждение
Майкл Маерс
3 часа назад
Да чёрт возьми!Те кто переходит через железку они,что слепые и глухие,или им главное уставиться в мобилу,а на всё остальное наплевать(включая на свою жизнь)?Не представляю как можно не заметить поезд.
Олег Олег
1 час назад
Не представляю, что мешает переходить ЖД дорогу в установленном для этого месте. Подозреваю что лень и невежество.
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