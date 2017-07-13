«Сапсан» сбил молодую женщину, которая переходила железнодорожное полотно в районе платформы Подсолнечная в неустановленном месте. От множественных травм девушка скончалась на месте.

Новая трагедия случилась примерно в 18:25 в среду, 12 июля. Погибшей около 25—30 лет, сообщили Zelenograd.ru в транспортной полиции.

Меньше чем две недели назад, 1 июля, у платформы Алабушево под колёсами «Сапсана» погибли два человека, которые также пытались перебраться через рельсы в неустановленном месте.