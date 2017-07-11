С 12 июня отключат электричество корпусов 331 и 337, с 13-го — в корпусах 856, 1553, 1538. Уже сегодня, 11 июля, пригрозили отключить корпус 2302. Лифт и освещение в подъездах не будут работать, пока управляющие компании не выплатят долги энергетикам.

Очередные списки наказанных домов опубликовал «Мосэнергосбыт». По данным предприятия, «Жилищник района Савелки» задолжал за март — май этого года 5,6 миллиона рублей, «Жилищник района Крюково» 5,9 млн, «Жилищник района Крюково» за февраль — май — 3,2 млн рублей. Группа компаний «Дос», управляющая корпусом 2302, должна энергетической компании чуть больше 3 млн рублей. Корпуса 856 и 1553 уже попали в список отключенных «до полного погашения долга» месяц назад — почему их жителей снова наказывают, неизвестно.