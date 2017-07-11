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Турникеты на станции Крюково начнут ставить в августе 11.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Работы по монтажу турникетов на станции Крюково с начала августа будет вести компания «Трансстрой». Подземные переходы в Крюково обещают не перекрывать для движения пешеходов — если только ночью.

После установки турникетов на станции Крюково для транзитного прохода (между «старым» и «новым» городом) закроют более узкий тоннель №1, он будет предназначен для пассажиров электричек, проходящих на платформы 2 и 3. Соответственно, турникеты с обеих сторон перехода будут работать на вход и выход. Широкий тоннель остается для транзитного перехода и для выхода пассажиров с платформ 2 и 3. На этих островных платформах турникеты будут работать только на выход с платформ, чтобы разграничить поток пассажиров.

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Компанию для установки турникетов выбрали на конкурсе. «Трансстрой» снизил стартовую цену на 12% - с 70 миллионов рублей до 58. Контракт будет заключен в конце июля, после этого начнутся строительно-монтажные работы, рассказали Zelenograd.ru в организации.

Ранее в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании сказали, что на время работ не будут перекрывать пешеходные тоннели на станции. Подрядчик сказал, что если перекрытие и потребуется, то постарается делать это ночью. Установка турникетов — это целый комплекс работ, в том числе, земляных, гидроизоляционных, электротехнических. Работы планируется завершить в течение полугода.

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Обсуждение
Nadin Aleshkina
1 час назад
Нужно будет билет покупать,чтобы перейти с одной стороны Крюково на другую сторону?
Александр Эрлих
14 минут назад
Нет, один тоннель будет для пассажиров с билетами, а другой - транзитный, только для перехода на другую сторону.
Вот тут подробно об это https://www.zelenograd.ru/news/42428/
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