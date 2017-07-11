Работы по монтажу турникетов на станции Крюково с начала августа будет вести компания «Трансстрой». Подземные переходы в Крюково обещают не перекрывать для движения пешеходов — если только ночью.

После установки турникетов на станции Крюково для транзитного прохода (между «старым» и «новым» городом) закроют более узкий тоннель №1, он будет предназначен для пассажиров электричек, проходящих на платформы 2 и 3. Соответственно, турникеты с обеих сторон перехода будут работать на вход и выход. Широкий тоннель остается для транзитного перехода и для выхода пассажиров с платформ 2 и 3. На этих островных платформах турникеты будут работать только на выход с платформ, чтобы разграничить поток пассажиров.