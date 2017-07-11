Работы по монтажу турникетов на станции Крюково с начала августа будет вести компания «Трансстрой». Подземные переходы в Крюково обещают не перекрывать для движения пешеходов — если только ночью.
После установки турникетов на станции Крюково для транзитного прохода (между «старым» и «новым» городом) закроют более узкий тоннель №1, он будет предназначен для пассажиров электричек, проходящих на платформы 2 и 3. Соответственно, турникеты с обеих сторон перехода будут работать на вход и выход. Широкий тоннель остается для транзитного перехода и для выхода пассажиров с платформ 2 и 3. На этих островных платформах турникеты будут работать только на выход с платформ, чтобы разграничить поток пассажиров.
Компанию для установки турникетов выбрали на конкурсе. «Трансстрой» снизил стартовую цену на 12% - с 70 миллионов рублей до 58. Контракт будет заключен в конце июля, после этого начнутся строительно-монтажные работы, рассказали Zelenograd.ru в организации.
Ранее в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании сказали, что на время работ не будут перекрывать пешеходные тоннели на станции. Подрядчик сказал, что если перекрытие и потребуется, то постарается делать это ночью. Установка турникетов — это целый комплекс работ, в том числе, земляных, гидроизоляционных, электротехнических. Работы планируется завершить в течение полугода.
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