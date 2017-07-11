Обычно в травмах пассажиров автобуса виноват водитель автобуса — резко затормозил или тронулся. Но в проишествии в воскресенье вечером виноват оказался водитель проезжавшего мимо легкового автомобиля.

9 июля в 18:05 автобус №27 ехал по Московскому проспекту между остановками «Спортивная школа» и «Центр «Ювелир». Автомобиль «Форд Фокус» выехал с Савелкинского проезда и, по словам водителя автобуса, не уступил ему дорогу. Это подтвердили и записи видеорегистратора автобуса, сообщила зеленоградская автоинспекция. Автобус резко затормозил, в салоне упала 66-летняя женщина — она попала в больницу с травмами головы и переломом плеча.

На водителя авто, 31-летнего жителя Подмосковья, составлен административный протокол по статье 12.13.2 — «Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков». Штраф по этой статье составляет 1 тысячу рублей. Возможно, теперь пострадавшая может подать гражданский иск к нарушителю.

Впрочем, есть проблема и в новых укороченных автобусах ЛИАЗ-429260 - там нет верхних горизонтальных поручней, и вертикальные тоже не везде есть. В конце салона уровень пола повышается, на подиуме расположены три сиденья. Там вообще не за что держаться — при торможении или тряске можно и слететь вниз.