2 комментария
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Карусель возле Черного озера отрезала ребенку часть пальца 10.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Палец ребенка попал в отверстие столба карусели, острым краем ему срезало часть фаланги. Его прооперировали в Филатовской больнице. мать ребенка требует наказать всех ответственных за состояние площадки лиц и возместить семье ущерб.

фото: интернет-приемная префектуры

Инцидент произошел 1 июля, о нём сообщила в интернет-приемной префектуры Виктория Воробьева, мать пострадавшего мальчика. На центральном столбе карусели — отверстия с острыми краями. При этом карусель не огорожена, никаких предупреждающих знаков не было. Палец ребенка попал в такое отверстие во время катания.

«На протяжении месяца мы будем проходить интенсивное лечение, и о дальнейшей работоспособности травмированного пальца пока не известно», пишет Виктория. Женщина просит незамедлительно и в её присутствии провести обследование площадки административно-технической инспекцией, «Жилищником района Савелки» и управой, провести служебное расследование и наказать ответственных. Также она просит выплатить семье денежную компенсацию за моральный ущерб и компенсировать потраченные на бензин деньги — дорога от Зеленограда до Филатовской больницы каждый день обходится дорого.

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Обсуждение
Олег Милов
9 часов назад
надо все площадки регулярно проверять. там очень-очень много проблем и за состоянием их совсем никто не следит.
здоровья малышу
Ольга Халезова
9 часов назад
Площадку с кораблем поставили в прошлом году, а площадка с каруселью находится по соседству- у леса. Установили ее лет пять назад. Карусель сломана уже давно, в апреле-мае сломали. К этой площадке много вопросов, всегда удивляло, зачем такая "конструкция" без ступенек для маленьких детей
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