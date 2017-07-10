Инцидент произошел 1 июля, о нём сообщила в интернет-приемной префектуры Виктория Воробьева, мать пострадавшего мальчика. На центральном столбе карусели — отверстия с острыми краями. При этом карусель не огорожена, никаких предупреждающих знаков не было. Палец ребенка попал в такое отверстие во время катания.

«На протяжении месяца мы будем проходить интенсивное лечение, и о дальнейшей работоспособности травмированного пальца пока не известно», пишет Виктория. Женщина просит незамедлительно и в её присутствии провести обследование площадки административно-технической инспекцией, «Жилищником района Савелки» и управой, провести служебное расследование и наказать ответственных. Также она просит выплатить семье денежную компенсацию за моральный ущерб и компенсировать потраченные на бензин деньги — дорога от Зеленограда до Филатовской больницы каждый день обходится дорого.