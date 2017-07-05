Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
Развитием зеленоградских библиотек займется бывший главный режиссер ДК Роман Дерманский 05.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Выпускник режиссерского факультета ВГИКа и Московского психолого-педагогического университета назначен директором библиотечной системы Зеленограда. Привычный формат работы библиотек никуда не денется, но появятся новые услуги для людей разных возрастов.

фото: instagram.com/zelbiblio/

Ранее Роман Дерманский был главным режиссером культурного центра «Зеленоград». «Первостепенная задача, которая ставится департаментом культуры, — это привлечение людей в библиотеки, — рассказал Zelenograd.ru Дерманский. — Проблема в том, что много библиотечных пространств не используется, помещения пустуют. А так не должно быть — надо использовать их по максимуму, чтобы они приносили внебюджетные средства. К этому надо подойти творчески, вдохнуть новую жизнь в эту систему, которая, по сути, в Зеленограде особо не менялась лет тридцать. Предложить новые форматы, интересные и молодежи, и родителям с детьми, и людям среднего возраста. Традиционные услуги — выдача книг, читальный зал, пространство для работы — конечно, останутся».

Дерманский отметил, что пока входит в курс дела, но новые идеи уже есть. Например, интересным дополнением библиотечной жизни могут стать различные кружки, благо помещения позволяют. Можно сделать студию мультипликации.

Новый руководитель подчеркнул, что открыт к сотрудничеству и предложениям по работе библиотек. Связаться с администрацией библиотечной системы можно, в частности, через Instagram.

Роман Дерманский сменил на должности Валентину Власенко, руководившую зеленоградскими библиотеками около тридцати лет. В Зеленограде работают 8 библиотек, всего одна из них — в районе Крюково. Еще четыре года назад в Крюково планировалось открыть вторую - детскую — библиотеку, а в перспективе и медиацентр, но этого так и не произошло.

 Реклама
Мультибрендовый Outlet Superstar- открылся в Зеленограде Объявления
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Начало продаж Объявления
МИЭТ предлагает оценить ваши шансы на поступление в университет Объявления
Прически и уход к любому торжеству — в салоне красоты «Никор». Подарочные сертификаты. Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Только в июле
Медцентр открыт.

25% скидки на
комплексную чистку зубов .

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
В ИЮЛЕ

Товар месяца у
скидки до 10%.

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
В ИЮЛЕ

Товар месяца у
скидки до 10%.
Реклама
Реклама
Реклама
Только в июле
Медцентр открыт.

25% скидки на
комплексную чистку зубов .
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама