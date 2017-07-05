Ранее Роман Дерманский был главным режиссером культурного центра «Зеленоград». «Первостепенная задача, которая ставится департаментом культуры, — это привлечение людей в библиотеки, — рассказал Zelenograd.ru Дерманский. — Проблема в том, что много библиотечных пространств не используется, помещения пустуют. А так не должно быть — надо использовать их по максимуму, чтобы они приносили внебюджетные средства. К этому надо подойти творчески, вдохнуть новую жизнь в эту систему, которая, по сути, в Зеленограде особо не менялась лет тридцать. Предложить новые форматы, интересные и молодежи, и родителям с детьми, и людям среднего возраста. Традиционные услуги — выдача книг, читальный зал, пространство для работы — конечно, останутся».



Дерманский отметил, что пока входит в курс дела, но новые идеи уже есть. Например, интересным дополнением библиотечной жизни могут стать различные кружки, благо помещения позволяют. Можно сделать студию мультипликации.



Новый руководитель подчеркнул, что открыт к сотрудничеству и предложениям по работе библиотек. Связаться с администрацией библиотечной системы можно, в частности, через Instagram.



Роман Дерманский сменил на должности Валентину Власенко, руководившую зеленоградскими библиотеками около тридцати лет. В Зеленограде работают 8 библиотек, всего одна из них — в районе Крюково. Еще четыре года назад в Крюково планировалось открыть вторую - детскую — библиотеку, а в перспективе и медиацентр, но этого так и не произошло.