Выпускник режиссерского факультета ВГИКа и Московского психолого-педагогического университета назначен директором библиотечной системы Зеленограда. Привычный формат работы библиотек никуда не денется, но появятся новые услуги для людей разных возрастов.
Ранее Роман Дерманский был главным режиссером культурного центра «Зеленоград». «Первостепенная задача, которая ставится департаментом культуры, — это привлечение людей в библиотеки, — рассказал Zelenograd.ru Дерманский. — Проблема в том, что много библиотечных пространств не используется, помещения пустуют. А так не должно быть — надо использовать их по максимуму, чтобы они приносили внебюджетные средства. К этому надо подойти творчески, вдохнуть новую жизнь в эту систему, которая, по сути, в Зеленограде особо не менялась лет тридцать. Предложить новые форматы, интересные и молодежи, и родителям с детьми, и людям среднего возраста. Традиционные услуги — выдача книг, читальный зал, пространство для работы — конечно, останутся».
Дерманский отметил, что пока входит в курс дела, но новые идеи уже есть. Например, интересным дополнением библиотечной жизни могут стать различные кружки, благо помещения позволяют. Можно сделать студию мультипликации.
Новый руководитель подчеркнул, что открыт к сотрудничеству и предложениям по работе библиотек. Связаться с администрацией библиотечной системы можно, в частности, через Instagram.
Роман Дерманский сменил на должности Валентину Власенко, руководившую зеленоградскими библиотеками около тридцати лет. В Зеленограде работают 8 библиотек, всего одна из них — в районе Крюково. Еще четыре года назад в Крюково планировалось открыть вторую - детскую — библиотеку, а в перспективе и медиацентр, но этого так и не произошло.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Только в июле
-
25% скидки на
комплексную чистку зубов .
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В ИЮЛЕ
-
Товар месяца у
скидки до 10%.