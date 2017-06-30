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Светофор упал на машину возле ТЦ «Панфиловский» 30.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Светофор на перекрестке проспекта Генерала Алексеева и Панфиловского упал на машину, которая оказалась под ним после ДТП.

Около полудня автомобили Renault Symbol под управлением 45-летнего мужчины и Hyundai Solaris под управлением 25-летней женщины двигались в попутном направлении в сторону Ленинградского шоссе. Столкновение произошло, когда «Солярис» совершал манёвр левого поворота, сообщили Zelenograd.ru в ГИБДД.

Оба водителя получили травмы, с которыми их доставили в больницу.

По словам очевидцев, после столкновения автомобиль «Рено» предположительно врезался в столб, на котором висел светофор, а «Солярис» остался на полосе в сторону Ленинградки, из-за чего на Панфиловском проспекте образовалась многочасовая пробка.

Мария Головкина / vk.com/zelaoauto

Не прошло и часа, как на «Рено» ещё и светофор упал. То ли испытания ветром не выдержал, то ли всё же из-за автомобильного «потрясения» сорвался. Незадолго до этого один из подписчиков сообщества «ЗелАО AUTO» во «ВКонтакте» предостерёг: «Аккуратнее — там светофор висит, ещё от ветра на лобач упадёт кому-нить».

Виктор Потешнов / vk.com/zelaoauto
Диана Майба / vk.com/zelaoauto
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