Светофор на перекрестке проспекта Генерала Алексеева и Панфиловского упал на машину, которая оказалась под ним после ДТП.
Около полудня автомобили Renault Symbol под управлением 45-летнего мужчины и Hyundai Solaris под управлением 25-летней женщины двигались в попутном направлении в сторону Ленинградского шоссе. Столкновение произошло, когда «Солярис» совершал манёвр левого поворота, сообщили Zelenograd.ru в ГИБДД.
Оба водителя получили травмы, с которыми их доставили в больницу.
По словам очевидцев, после столкновения автомобиль «Рено» предположительно врезался в столб, на котором висел светофор, а «Солярис» остался на полосе в сторону Ленинградки, из-за чего на Панфиловском проспекте образовалась многочасовая пробка.
Не прошло и часа, как на «Рено» ещё и светофор упал. То ли испытания ветром не выдержал, то ли всё же из-за автомобильного «потрясения» сорвался. Незадолго до этого один из подписчиков сообщества «ЗелАО AUTO» во «ВКонтакте» предостерёг: «Аккуратнее — там светофор висит, ещё от ветра на лобач упадёт кому-нить».
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