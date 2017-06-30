Светофор на перекрестке проспекта Генерала Алексеева и Панфиловского упал на машину, которая оказалась под ним после ДТП.

Около полудня автомобили Renault Symbol под управлением 45-летнего мужчины и Hyundai Solaris под управлением 25-летней женщины двигались в попутном направлении в сторону Ленинградского шоссе. Столкновение произошло, когда «Солярис» совершал манёвр левого поворота, сообщили Zelenograd.ru в ГИБДД.

Оба водителя получили травмы, с которыми их доставили в больницу.

По словам очевидцев, после столкновения автомобиль «Рено» предположительно врезался в столб, на котором висел светофор, а «Солярис» остался на полосе в сторону Ленинградки, из-за чего на Панфиловском проспекте образовалась многочасовая пробка.