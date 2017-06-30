В пятницу 30 июня около полудня до Зеленограда дошел мощный грозовой фронт. С помощью фото и видео пользователей соцсетей рассказываем, как это было.
Затопило магазин в Зеленопарке
Видео: Самир Шакиров
Ливень продолжался около часа, но дождь разной интенсивности может идти до вечера.
Присылайте свои фото и видео на news@zelenograd.ru.
- Совсем рядом!
-
В клинике работает
лаборатория от Артвет
- Семейная клиника
-
Медицинский центр
Стоматология .
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В ИЮЛЕ
-
Товар месяца у
скидки до 10%.
Вот " ужас-то " )))