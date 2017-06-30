6 комментариев
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Хроника шторма. Как Зеленоград пережил сильнейшую с начала года грозу 30.06.2017 ZELENOGRAD.RU

В пятницу 30 июня около полудня до Зеленограда дошел мощный грозовой фронт. С помощью фото и видео пользователей соцсетей рассказываем, как это было.

#начинается #зеленоград #ураган #погода

Публикация от Алексей (@alexey485)

Публикация от Dmitry (@d1mar)

#ливень #какизведра #гром #зеленоград

Публикация от Сусанна Султанова (@net_menya0959)

Накрыло первыми. #зеленоград #ураган30062017

Публикация от Виктория Свичкарь (@vvsvichkar)

Затопило магазин в Зеленопарке
Видео: Самир Шакиров

Perun's wrath Map of lightnings

Публикация от Tatyana Nikitina (@tilimili13)

#зеленоград ???????????????

Публикация от ?????? (@mari_rakitina)

Ливень продолжался около часа, но дождь разной интенсивности может идти до вечера.

Присылайте свои фото и видео на news@zelenograd.ru.

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Обсуждение
юлия никитина
4 часа назад
Обычный летний ливень с грозой, а шуму то))
Ляляка Московская
3 часа назад
Случилась в городе гроза , в преддверии июля !
Вот " ужас-то " )))
Барри
1 час назад
Вот щас, со второй волной, уже больше похоже на потоп.
ирина иринова
1 час назад
Вторая волна посильнее будет. Не завидую тем, кто на улице оказался...
MaTh MaTh
1 час назад
Что-то и вторая волна на ужоскошмарный не похожа. Опять обманули ;)
Ли Ра
53 минуты назад
Читала, что самый треш около 18 часов начнется. Посмотрим...
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