Как вы среагируете на небольшое «приусадебное хозяйство» под вашими окнами? Если соседи, к примеру, сажают на газоне картошку, капусту, редиску и зелень, а кроме того — кусты малины и чёрной смородины. Об этом написала в префектуру жительница корпуса 2022, соседка которой развела на газоне целый огород.
«Во время урожая во дворе появляются темные личности и воруют всё с её „огорода“. Прошу вас разобраться в данной ситуации и запретить в дальнейшем разводить огород под окнами многоэтажки. И на каком основании у данной гражданки имеется ключ от мусороуборочной камеры для полива урожая?» — возмущается женщина.
Так можно ли разводить огород под окнами многоэтажки или с этим нужно бороться?
«Честно говоря это первый случай в моей практике, — удивился начальник отдела по благоустройству „Жилищника района Крюково“ Павел Казьмин. — Обычно пенсионеры высаживают под окнами цветочки, делают клумбы, и жители одобрительно относятся к их занятиям, часто помогают. Картошка и капуста под окнами — нонсенс, это надо будет убирать».
По словам Казьмина, специалисты отдела выяснят все обстоятельства, найдут «хозяина» огорода и убедят его привести газон в порядок. Если консенсус не будет достигнут, в запасе есть мера административного воздействия — штраф, но до этого, как надеются в «Жилищнике», не дойдет.
По закону жители многоквартирного дома имеют право распоряжаться участком придомовой территории — например, установить ограду и шлагбаум, провести какое-нибудь оригинальное благоустройство
Разрешение разбить личный огород на общем придомовом участке можно получить только на общем собрании жильцов. В противном случае, права на растительность и урожай могут предъявить все дольщики — и рвать с него помидорки, лук и петрушку.
Содержанием, уборкой и благоустройством придомовых участков занимается управляющая компания. Сейчас все придомовые участки в Крюково, как рассказали Zelenograd.ru в районном «Жилищнике», находятся в управлении этой организации — ни один не передан в управление товарищества собственников жилья (ТСЖ) конкретного корпуса.
Что касается платы за воду, которая расходуется на полив растений вокруг дома — будь то газон, клумбы, кусты или огород — она входит в норматив расходов на общедомовые нужды (ОДН), которые учтены в строке платы за «содержание и текущий ремонт жилого помещения» ежемесячной платежной квитанции ЖКХ (ст.154 Жилищного кодекса РФ). Размер платы рассчитывается из площади квартиры, умноженной на тариф, который установлен для каждой категорий жилых домов. Лимит объёма общедомовых нужд (в частности, воды) ограничен законом, за исключением случаев, когда общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме приняло специальное решение о распределении превышения этого лимита, определенного по показаниям общедомового прибора учета.
Во дворах зеленоградских домов, особенно в «старом» городе, часто можно увидеть палисадники и самодельные клумбы. Власти даже поощряют такую активность горожан — в Зеленограде летом проводят конкурс благоустройства «Зеленоградский дворик» по разным номинациям, в том числе «народной» номинации «Цветы у дома».
«Сегодня мы лишены возможности проводить комплексное красивое благоустройство на территории всего города. Поэтому такие точечные украшения, которые создаются, в том числе самими зеленоградцами, совсем не лишние», — пояснил значение такого конкурса префект.
Огородов с овощными грядками на конкурсе, правда, пока не рассматривали.
Такой же экзотикой, как огороды, остаются и «деревенские» животные, которые изредка появляются в жилых кварталах — тут можно вспомнить хотя бы недавние песни петуха в 6 микрорайоне. Впрочем, вскоре выяснилось, что породистый петух жил несколько дней на балконе временно, а потом уехал на ПМЖ в курятник. Но его кукареканье пробудило воспоминания старожилов о том, как в 90-е на балконах держали кур, коз и даже свиней.
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