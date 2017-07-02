Огород по решению общего собрания

По закону жители многоквартирного дома имеют право распоряжаться участком придомовой территории — например, установить ограду и шлагбаум, провести какое-нибудь оригинальное благоустройство и т. п. — только если этот участок ими приватизирован в общую долевую собственность. Согласно «Жилищному кодексу» (ст.16, 36), собственники квартир в домах, введённых в эксплуатацию после 2004 года (а корпус 2022 заселён в 2011—2012 годах) получили придомовой участок в общую собственность еще на стадии ввода здания в эксплуатацию, по умолчанию (с более старыми домами ситуация может быть другой — их земельные участки не всегда поставлены на кадастровый учёт, это должны инициировать сами жители).

Разрешение разбить личный огород на общем придомовом участке можно получить только на общем собрании жильцов. В противном случае, права на растительность и урожай могут предъявить все дольщики — и рвать с него помидорки, лук и петрушку.

Содержанием, уборкой и благоустройством придомовых участков занимается управляющая компания. Сейчас все придомовые участки в Крюково, как рассказали Zelenograd.ru в районном «Жилищнике», находятся в управлении этой организации — ни один не передан в управление товарищества собственников жилья (ТСЖ) конкретного корпуса.

Что касается платы за воду, которая расходуется на полив растений вокруг дома — будь то газон, клумбы, кусты или огород — она входит в норматив расходов на общедомовые нужды (ОДН), которые учтены в строке платы за «содержание и текущий ремонт жилого помещения» ежемесячной платежной квитанции ЖКХ (ст.154 Жилищного кодекса РФ). Размер платы рассчитывается из площади квартиры, умноженной на тариф, который установлен для каждой категорий жилых домов. Лимит объёма общедомовых нужд (в частности, воды) ограничен законом, за исключением случаев, когда общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме приняло специальное решение о распределении превышения этого лимита, определенного по показаниям общедомового прибора учета.