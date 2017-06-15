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Во дворе 6 микрорайона запел петух 15.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Во дворе корпусов 614, 615 и 616 по утрам начал петь петух. Об этом на своей странице ВКонтакте написал местный житель Владислав. Обычно петуха слышно с 8 до 11 утра, но пару дней назад он пел и в 12 ночи, рассказал Владислав Zelenograd.ru. Судя по тому, что голос немного приглушённый, петух скорее всего у кого-то на балконе.

«Обычно во дворе весь день орут дети, вечером дебоширят алкаши — утро было единственным тихим временем. А тут петух», говорит Владислав. Но разбираться с шумным соседом и добиваться тишины он не будет — «надену беруши и буду заниматься своим делом».

Да и как разобраться, непонятно. В каком точно доме и на каком этаже живет петух, неизвестно. А московский закон о тишине хоть и существует, добиться на деле его выполнения очень сложно — составлять протокол о нарушении должна полиция, но там неохотно занимаются такими делами.

Расскажите о странных и мешающих жить животных, которые завели ваши соседи — в комментариях или на news@zelenograd.ru

Можно ли держать в квартире петуха?
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Обсуждение
Николай Иванов
7 часов назад
Помню, в начале 90-х кто-то свинью в 6-м выгуливал. На поводке. Свинью...
MaTh MaTh
7 часов назад
Так в 90-х и козу на балконе многоэтажки можно было увидеть, хотя свинья гадит посерьезнее козы.
Олег Ганьшонков
6 часов назад
А я хочу медведя завести, и выгуливать его без поводка. В новом, 17-ом районе. Посмотрим на реакцию владельцев собак, когда их милые зубастые пёсики получат по полной. Как дом достроят, и денег на медведя накоплю, обязательно фотоотчёт в zelenograd.ru отправлю.
Ирина Горячева
3 часа назад
Толи 2004 год, толи 2005 - точно не помню, но мы тогда жили в 616-ом ещё"хрущёвке", так вот, к корпусе 618 (это напротив 616 через детский сад)каждый вечер в течении 2-4 часов на балконе играл гармонист. Нам было очень хорошо слышно)))) А знакомая жила через этаж с этим гармонистом...вот у неё веселуха была))) Жаловались на него. Почему не могли его урезонить - не знаю. Но играл он всё тёплое время года.
По мне уж лучше петух: лето, дача, деревня, чем варшавянка и интернационал (именно их играл тот гармонист)
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