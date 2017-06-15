Во дворе корпусов 614, 615 и 616 по утрам начал петь петух. Об этом на своей странице ВКонтакте написал местный житель Владислав. Обычно петуха слышно с 8 до 11 утра, но пару дней назад он пел и в 12 ночи, рассказал Владислав Zelenograd.ru. Судя по тому, что голос немного приглушённый, петух скорее всего у кого-то на балконе.
«Обычно во дворе весь день орут дети, вечером дебоширят алкаши — утро было единственным тихим временем. А тут петух», говорит Владислав. Но разбираться с шумным соседом и добиваться тишины он не будет — «надену беруши и буду заниматься своим делом».
Да и как разобраться, непонятно. В каком точно доме и на каком этаже живет петух, неизвестно. А московский закон о тишине хоть и существует, добиться на деле его выполнения очень сложно — составлять протокол о нарушении должна полиция, но там неохотно занимаются такими делами.
Расскажите о странных и мешающих жить животных, которые завели ваши соседи — в комментариях или на news@zelenograd.ru
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По мне уж лучше петух: лето, дача, деревня, чем варшавянка и интернационал (именно их играл тот гармонист)