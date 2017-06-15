«Обычно во дворе весь день орут дети, вечером дебоширят алкаши — утро было единственным тихим временем. А тут петух», говорит Владислав. Но разбираться с шумным соседом и добиваться тишины он не будет — «надену беруши и буду заниматься своим делом».

Да и как разобраться, непонятно. В каком точно доме и на каком этаже живет петух, неизвестно. А московский закон о тишине хоть и существует, добиться на деле его выполнения очень сложно — составлять протокол о нарушении должна полиция, но там неохотно занимаются такими делами.